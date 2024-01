Francesco Serra nelle librerie con “L’albedo”

È disponibile nelle maggiori librerie e su tutti gli stores online in edizione digitale il romanzo d’esordio dello scrittore sardo Francesco Serra, L’Albedo

Milano, agosto 2013. Il corpo di Pierdavide, un giovane sui trent’anni, viene ritrovato nei pressi della metro di Famagosta. Chi è stato a ucciderlo con tre colpi di pistola? Le indagini del Commissario Esposito vanno in molteplici direzioni, ma non ci sono ancora sufficienti prove. Pierdavide era un istruttore di palestra, un tipo taciturno, che aveva una relazione da un paio di anni con una ragazza sarda di nome Rita. Proprio negli ultimi tempi i lori diverbi erano diventati più frequenti, fino ad alcune violenze fisiche di lui contro di lei.

L’Albedo è un giallo che si legge tutto d’un fiato, una storia ben congegnata che immerge il lettore in un’atmosfera familiare dove il crimine irrompe improvviso in vite all’apparenza normali e senza macchie. Francesco Serra ha saputo raccontare una storia che nella sua facile fruibilità – sia per la sua brevità che per il genere letterario che ben si presta a esser letto – nasconde dietro la trama messaggi intimi e di fondamentale importanza per la nostra contemporaneità: dalla violenza di genere all’accettazione della perdita.

Dalla collaborazione di Albatros e Unicef, parte dei proventi delle vendite di “L’Albedo” andrà a finanziare un progetto Unicef dedicato all’educazione femminile in Niger.

Cenni biografici

Francesco Serra, nato a Nuoro nel 1991. Si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Cagliari. Nel 2017 si è trasferito a Pavia per intraprendere la specializzazione in Oncologia medica. “L’albedo” il suo primo romanzo.

Informazioni sul romanzo

Titolo: L’Albedo

Autore: Francesco Serra

Genere: Thriller

Editore: Albatros

Link d’acquisto: https://www.amazon.it/Lalbedo-Francesco-Serra/dp/8830657549