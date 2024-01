Caterina Signorini nelle librerie e online con “Il ring”

Caterina Signorini si definisce nerd cosmica e bimba di Orwell: “Il ring” è il suo nuovo libro disponibile nei negozi fisici e in digitale

«Nasci per lottare e muori lottando.» In un mondo ormai ostile all’uomo, il corpo si è evoluto per sopravvivere combattendo, ed è dotato di artigli. A dominare nella folla di lame e vertebre appuntite sono i Campioni, ovvero coloro che salgono sul Ring e uccidono di più. Ed essere Molli, ovvero senza artigli, è l’equivalente di una condanna a morte. Soprattutto se, come Crys, si è figli di Tarq, un Campione che ammazza decine di persone al giorno. La sua diversità lo rende vulnerabile ed è un’onta gravissima per la sua famiglia, che si vergogna profondamente di lui. Stufo di avere per figlio un Molle, Tarq getta Crys sul Ring, certo che lui soccomberà. Eppure qualcosa non va esattamente secondo i piani…

Caterina Signorini si definisce nerd cosmica e bimba di Orwell. Appassionata di musica elettronica, diritti civili, ingegneria genetica e Intelligenza Artificiale, adora far ridere, ma non si direbbe a giudicare da quello che scrive. Il suo sogno nel cassetto è di aprire un Fight Club. caterinasignorini.it