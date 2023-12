Previsioni meteo 31 dicembre 2023: piogge al Nord

Le previsioni meteo di oggi, domenica 31 dicembre 2023: ultimo dell’anno con piogge sulle regioni settentrionali e neve sulle Alpi

Dopo una lunghissima fase di tempo stabile, condizioni meteo in parziale evoluzione sull’Italia per la notte di San Silvestro. Sulle regioni del Nord infatti nella giornata di oggi avremo cieli coperti e piogge, mentre sull’arco alpino tornerà la neve. Tempo più stabile invece al Centro e al Sud dove il Capodanno in piazza trascorrerà senza ombrelli aperti. Nella giornata di Capodanno le precipitazioni tenderanno a spostarsi sulle regioni centro-meridionali, specie quelle del versante tirrenico. Nei giorni seguenti teso flusso di correnti occidentali le quali porteranno molta nuvolosità e anche precipitazioni sparse ma in un contesto ancora molto mite. Previste infatti temperature al di sopra delle medie anche di 6-8 gradi.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, domenica 31 dicembre 2023.

Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi ma con tempo asciutto, deboli piogge possibili su Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna. Al pomeriggio precipitazioni in arrivo su tutti i settori, generalmente di debole o moderata intensità. In serata e in nottata maltempo su Nord-Est e Liguria, neve in calo fino a 700-1000 metri sulle Alpi. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni ma con molti addensamenti sul versante tirrenico, deboli piogge sulle coste di Toscana e Lazio. Al pomeriggio fenomeni in estensione su gran parte di Toscana, Umbria e Lazio, variabilità asciutta altrove. Tra la serata e la notte nuvolosità in aumento con piogge sparse sui settori tirrenici. Temperature minime e massime in lieve calo. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari da poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni ma con molti addensamenti anche bassi. Al pomeriggio non sono previste variazioni, con tempo asciutto e nuvolosità alternata a schiarite. In serata nuvolosità in aumento con locali piogge su Campania e Sardegna. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

