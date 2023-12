Su Rai 2 Fbi e Fbi International con “Prima la famiglia” e “Fiducia”: la trama

Prima serata all’insegna di indagini e azione con Fbi e Fbi International: la trama degli episodi “Prima la famiglia” e “Fiducia”

La quinta stagione di FBI, la serie che racconta le vicende della squadra dell’Ufficio del Federal Bureau of Investigation di New York, prosegue sabato 30 dicembre, alle 21.05 su Rai 2 .In prima visione assoluta gli episodi dell’unità di investigazione altamente specializzata responsabile della sicurezza degli Stati Uniti. Nell’episodio “Prima la famiglia”, la squadra deve fermare Michael Landry, un ex soldato che ha servito per i Marine in Afghanistan e che poi è stato congedato perché durante il suo servizio aveva cominciato a soffrire di un forte disagio mentale. Landry ha deciso di farsi giustizia da solo uccidendo tutte le persone coinvolte nella morte di sua sorella Hailey dopo che era stata presa in custodia dalla polizia federale.

Nel cast di questa puntata: Missy Peregrym, Zeeko Zaki, Jeremy Sisto, Alana De La Garza, John Boyd, Katherine Renee Turner.

A seguire, sempre su Rai 2, in prima visione assoluta, continua la seconda stagione di FBI International, la serie incentrata sulle vicende degli agenti dell’International Fly Team dell’agenzia di Budapest che ha l’incarico di proteggere i cittadini statunitensi all’estero. Nell’episodio intitolato “Fiducia”, Ben è sospettato di un duplice omicidio, è stato incastrato da un agente della polizia ungherese che si rivelerà essere una talpa della mafia locale. Jamie crede nella sua innocenza, ma la sua mancanza di fiducia in lei la porterà a decidere di interrompere la relazione.

FBI International, seconda stagione, in questo episodio vede nel cast Luke Kleintank, Heida Reed, Carter Redwood.