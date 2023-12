Stasera su Rai Movie “Pinocchio” di Matteo Garrone: la trama

Stasera su Rai Movie il “Pinocchio” di Matteo Garrone con Roberto Benigni, Federico Ielapi, Marine Vatch, Gigi Proietti: la trama del film

Il cinema d’autore incontra il cinema per ragazzi nella versione di “Pinocchio” realizzata da Matteo Garrone, in onda sabato 30 dicembre alle 21.15 su Rai Movie. Il regista ha messo nella trasposizione cinematografica del capolavoro di Collodi tutto il suo talento per la figurazione e la sua passione per il dettaglio: e ha svelato che il progetto per lui era antichissimo, al punto di aver disegnato addirittura all’età di sei anni un rudimentale storyboard.

La vicenda è stranota: nella storia si raccontano le peripezie di un burattino di legno, magicamente animato, che ha il desiderio di diventare un bambino in carne e ossa. Ben presto Pinocchio si ritrova separato da Geppetto, il suo creatore e “babbo”, e cercherà di ritrovarlo passando attraverso una serie di peripezie e di incontri, con una galleria di personaggi ormai scolpita nella storia della letteratura, dal Gatto e la Volpe alla Fata Turchina, dal Grillo Parlante allo scapestrato amico Lucignolo. “Le avventure di Pinocchio”, romanzo italiano più tradotto e diffuso nel mondo, ha avuto numerose e illustri trasposizioni cinematografiche.

Garrone, per la sua, ha scelto di ridurre il più possibile gli effetti speciali e gli interventi in digitale, con un lavoro meticoloso su trucco e costumi. Roberto Benigni, che nel suo film del 2002 interpretava Pinocchio, torna qui come Geppetto mentre il burattino è il piccolo Federico Ielapi. C’è anche Gigi Proietti nella parte di Mangiafuoco. Il film ha vinto cinque David di Donatello e sei Nastri d’argento.