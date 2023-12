Previsioni meteo 30 dicembre 2023: tempo ancora stabile

Le previsioni meteo di oggi, sabato 30 dicembre 2023: tempo ancora in prevalenza stabile e soleggiato, possibili pioviggini al Centro

Il 2023 si avvia alla conclusione con condizioni meteo ancora stabili da Nord a Sud grazie a un campo di alta pressione che da ben prima di Natale abbraccia la nostra Penisola. Tuttavia i cieli continuano a risultare localmente nuvolosi, specie lungo il versante tirrenico, e nella giornata di oggi saranno possibili pioviggini su Liguria e Toscana. Fino a Capodanno non sono attese novità. Il maltempo potrebbe invece arrivare a colpire il nostro Paese proprio con l’esordire dell’anno nuovo, e fino ad almeno il giorno successivo. Attualmente, le aree più indiziate per l’instabilità sembrano essere quelle centro-settentrionali soprattutto di sponda tirrenica.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, sabato 30 dicembre 2023.

Al Nord: Al mattino molti addensamenti bassi con locali pioviggini tra Liguria e Pianura Padana, spazi di sereno lungo l’arco alpino. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata e in nottata ancora molti addensamenti nuvolosi con piogge sparse su Liguria e Pianura Padana. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino molte nuvole in transito su tutte le regioni ma con tempo asciutto, salvo locali piogge sulla Toscana. Al pomeriggio non sono previste variazioni con nuvolosità e schiarite. Tra la serata e la notte locali piogge sui settori tirrenici, variabilità asciutta altrove. Temperature minime in lieve aumento e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni ma con molta nuvolosità in transito. Al pomeriggio non sono previste variazioni, con tempo asciutto e cieli irregolarmente nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità e schiarite. Temperature minime stabili o in lieve rialzo e massime in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .