Mr Papel dipinge l’anima di “Colori” nel suo nuovo singolo

Dopo aver stupito pubblico e critica con il suo esordio solista “Ricordi che non ho“, il cantautore, polistrumentista e tecnico del suono romano Mr Papel, torna a rapirci con un’altra gemma musicale che sfiora mente, anima e sensi: “Colori”, il suo nuovo singolo pubblicato per PaKo Music Records e distribuito da Believe Digital.

In questa ode alle gradazioni della vita, Mr Papel diventa un pittore di emozioni, catturando le immagini e le scene della routine quotidiana in pennellate sonore che tingono il cuore di cromie indelebili. Ogni nota è un tratto di pennello, e ogni strofa è una sfumatura che ritrae la bellezza nascosta nella semplicità, nell’incanto di saper cogliere le tinte più accese di ogni singolo battito.

«Verde è la bottiglia da cui puoi bere, rosa la conchiglia presa un giorno al mare, d’oro la maniglia che potrai girare, blu la meraviglia nel vederti entrare»; versi evocativi che trasportano l’ascoltatore in un mondo di vivide istantanee, e come pitture astratte, richiamano e ritraggono sensazioni profonde.

L’artista converte ciò che tutti noi diamo per ovvio e scontato in una composizione di rara meraviglia, trasformando il banale in straordinario e rivelando la poesia insita nella sua penna e nel dono della vita.

«Tu sei la scintilla che io non ho avuto mai, rotola una biglia, poi cade una foglia»: amore e nostalgia si fondono in nuance che si stagliano sulla tela bianca del cuore, generando un suggestivo affresco sulla complessità dei sentimenti, su quell’ambivalenza che sa renderli al contempo saturi di desiderio e di mancanza.

I piccoli gesti corroborano il tessuto del nostro cammino, in un percorso di riflessione sul valore delle relazioni umane e sulla fragilità dell’esistenza stessa. In un mondo in cui spesso ci concentriamo sulle grandi epifanie, le canzoni di Mr Papel ci ricordano che i momenti apparentemente insignificanti possono contenere tutta la magia e la magnificenza possibili. La sua musica è come una trama, ed ogni parola sembra tessere le sfumature dell’anima con i fili colorati della sua poesia.

Con questa nuova release, il cantautore capitolino ha creato un’opera d’arte sonora che va oltre la musica, un’esplorazione delle profondità dell’esperienza umana.

Un brano che cattura l’essenza più profonda della nostra esistenza, regalando ad ognuno di noi l’opportunità di immergerci in un mondo di bellezza, poesia e sensibilità. Mr Papel è un vero maestro nell’arte di emozionare e ispirare attraverso i suoi testi, e con “Colori,” continua a dipingere con maestria le sfumature dei sentimenti, offrendo ad ogni ascoltatore un viaggio incantevole nell’universo delle emozioni umane.

Biografia.

Mr Papel, al secolo Marco Melani, è un musicista polistrumentista e cantautore romano. Inizia, senza mai abbandonarlo, lo studio del pianoforte classico in tenera età e questo determina tutto il suo mondo musicale. In qualità di fonico teatrale, collabora con molte compagnie in tournée nazionali, componendo anche alcune colonne sonore grazie alle quali si aggiudica riconoscimenti e premi in varie rassegne. Romano di nascita, ma cosmopolita per attitudine, viaggia per il mondo, stabilendosi a Buenos Aires, Londra, Parigi, New York e Varsavia. Laureato in Architettura, in ogni luogo che visita trova e trae ispirazione da forme e strutture, arricchendo il suo bagaglio personale e professionale di una moltitudine di culture e contaminazioni. Il pragmatismo appreso nel suo percorso di studi è alla base delle sue composizioni e favorisce un’originale e personalissima connessione estetica ed artistica tra musica ed architettura. Fondatore e frontman dei Papel, gruppo alternative rock con varie influenze, dai Radiohead ai Cure, dagli Smiths ai Sigur Ros, dal post punk all’elettronica, dopo moltissimi live in Italia e all’estero ed opening act a band internazionali, tra cui i Pete and the Pirates – ora Teleman – ed i Love is all, l’artista decide di intraprendere un percorso solista e, con il supporto dei Mob Studios e dell’etichetta milanese PaKo Music Records, pubblica i singoli “Ricordi che non ho” e “Colori”, apripista del suo debut EP.