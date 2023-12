I menù per Capodanno a Cook 40′ stamani su Rai 2

Su Rai 2 torna Cook 40′, il programma dedicato a chi ama cucinare ma non ha mai abbastanza tempo per farlo

Quarto appuntamento, sabato 30 dicembre alle 12.00 su Rai 2 con “Cook 40’”, il programma dedicato a chi ama cucinare ma non ha mai abbastanza tempo per farlo. Alla conduzione, la new entry Flavio Montrucchio. In questa puntata a sfidare i fatidici 40’ sarà la cantante, pianista e performer Rita Forte, che, insieme a Flavio Montrucchio e alla “cantachef” Angelica Sepe, allieterà il pubblico con le sue canzoni, nella magica atmosfera di Capodanno. Ma Rita è anche una brava cuoca e lo dimostrerà realizzando, nel tempo stabilito, con l’aiuto dello chef Carlo Olivari, un ricco e tradizionale menu di fine anno. Sempre per restare in tema di feste, la food blogger, Stella Menna, insegnerà a preparare degli originali e squisitissimi cannoli di pandoro.

“Cook 40’” è un cooking show, dove in 40’ minuti si realizza un menù originale e gustoso di ben 3 portate. Sarà l’occasione per conoscere meglio l’ospite che si racconterà mentre è alle prese con la preparazione dei piatti che ha scelto di fare d’accordo con lo chef, che lo aiuterà come un vero e proprio tutor. Tante le novità di questa nuova edizione. Oltre a realizzare il menù, si cercherà di dare ai telespettatori informazioni utili e consigli originali: alcuni tra i più famosi food blogger sveleranno piccoli trucchi che possono essere molto utili in cucina o quando si fa la spesa. Esperti nutrizionisti suggeriranno come mantenere un corretto stile alimentare senza rinunciare al piacere della tavola. Confermata anche per questa stagione la presenza di Angelica Sepe, in versione “Nonna Angelica”: sarà in giro a fare la spesa districandosi tra i banchi dei mercati alla ricerca dei migliori prodotti e del giusto costo. Sarà protagonista di simpatiche rubriche in cui racconterà la storia dei piatti della tradizione popolare.

“CooK 40’” è un programma di cucina, realizzato da Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Triangle, che aiuta a preparare un pranzo o una cena con ospiti, senza l’ansia di non essere in grado o di non avere abbastanza tempo. E’ il programma per chi ama la convivialità e lo stare a tavola. Il senso e la struttura del format sono riassunti nel suo titolo: “40” sono i minuti che occorrono per preparare, non un solo piatto, ma un menù composto da 3 portate.

“Cook 40” mette insieme la cottura tradizionale: fornelli, piastre e forno con la cottura automatizzata dei robot da cucina. I menù proposti in ogni puntata si ispirano e prendono spunto dalla cucina tipica della tradizione italiana, da quella internazionale strizzando, talvolta, l’occhio a quella gourmet. “Cook 40” è un format tv originale che insegna a muoversi tra le materie prime, gli utensili e le attrezzature da cucina, con informazioni utili, curiose e divertenti.