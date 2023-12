Bianca nelle radio e in streaming con “Sempre”

Bianca torna con una canzone di speranza, forza e rinascita. Il nuovo singolo intitolato “Sempre” è fuori su tutti i digital stores

In un mondo in cui la musica è spesso vista come una semplice distrazione, affiora un brano che va oltre, toccando le corde dell’anima e risvegliando emozioni profonde. “Sempre” non è solo una canzone, ma con una potente narrativa, è un inno di speranza, alla forza interiore e alla capacità di rinascere anche nei momenti più bui.

Il brano è dedicato a tutti i sopravvissuti, a coloro che, nel momento del bisogno, cercano una mano amica nel buio, qualcuno che li protegga da tutto, compresi loro stessi. La parola “sempre” risuona come un mantra, un richiamo alla speranza che nasce dalla costanza e dalla determinazione.

ASCOLTA IL BRANO “SEMPRE”

https://open.spotify.com/album/7uDrMH7Fv4Jty1sVR32bxK?si=33jWvPByRuyBOQkhD8M2sg&context=spotify%3Aalbum%3A7uDrMH7Fv4Jty1sVR32bxK

Rivolto a tutte le generazioni è la storia di chi, nel cuore della tempesta, cerca una guida, una mano tesa nel buio, e trova la forza di andare avanti. La ripetizione della parola “sempre” non è casuale, ma sottolinea l’importanza della costanza, della speranza e della determinazione nel percorso della vita.

Bianca è l’artista dietro “Sempre”, che ha affrontato una sfida personale, una forma di polmonite aggressiva che l’ha costretta a mettere in pausa la sua vita e la sua passione. Questa esperienza ha portato a profonde riflessioni sull’essenza della vita, sul significato di crescere e sulla fragilità dell’esistenza. Tuttavia, grazie all’amore e al sostegno ricevuto, l’artista ha trovato la forza di risorgere e di esprimere queste emozioni attraverso la musica: la paura di non poter più cantare, di non poter più respirare.

Per molti, la musica può essere una semplice distrazione, ma per l’artista dietro “Sempre”, la musica è la vita stessa. Questa canzone è un simbolo di resistenza, un promemoria che, nonostante le avversità, si può sempre trovare la forza di andare avanti.

“Sempre” è nata nel momento più critico, quando un semplice filo di voce è diventato un grido di speranza. La canzone ha accompagnato l’artista nei momenti di recupero, crescendo con lei mentre ritrovava la sua forza e il suo ottimismo. Ora, con la speranza che possa offrire protezione e conforto anche ad altri, “Sempre” viene condivisa con il mondo.

Per molti, la musica può rappresentare una semplice evasione dalla realtà quotidiana. Ma per l’artista dietro “Sempre”, la musica è un elemento vitale, un mezzo di espressione e di connessione con il mondo. “Sempre” è il risultato di questa profonda connessione, un brano che parla di resistenza, di speranza e di rinascita.

Con “Sempre”, l’artista desidera condividere un messaggio di forza e di ottimismo, nella speranza che possa ispirare e confortare chiunque si trovi ad affrontare momenti difficili.

GUARDA IL VIDEO DI “SEMPRE”

https://youtu.be/dgV8mqmud_4?feature=shared