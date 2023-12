Videocrazia (1994-2004) a “Storie della Tv” su Rai Storia

Il decennio 1994-2004 è al centro del nuovo appuntamento con Aldo Grasso e con “Storie della TV” in onda venerdì 29 dicembre alle 21.10 in prima visione su Rai Storia

Tra il 1994 e il 2004 il nuovo scenario politico sorto con il sistema elettorale maggioritario e la ‘discesa in campo’ di Silvio Berlusconi trasformano il ruolo sociale della Tv, sia pubblica che commerciale, mentre si profila lo scenario degli anni 2000, dove la televisione pubblica copre nuove missioni e affronta nuovi mercati, nel segno della sua storia. Il decennio 1994-2004 è al centro del nuovo appuntamento con Aldo Grasso e con “Storie della TV” in onda venerdì 29 dicembre alle 21.10 in prima visione su Rai Storia.

Testimoni della puntata sono Bruno Vespa, che racconta la nascita di “Porta a porta”; Valentina Amurri, autrice di “Tunnel” (1994), programma satirico che chiude l’esperienza della Raitre di Angelo Guglielmi; Lino Banfi, che diventa un volto familiare della fiction Rai, nel ruolo di nonno Libero in ‘Un medico in famiglia’; Simona Ventura che parla del suo ritorno in Rai nel 2001, del sorgere dei format e in particolare dell’’Isola dei famosi’, primo reality show trasmesso in Rai. I cambiamenti della lingua italiana, infine, vengono raccontati dal linguista Giuseppe Antonelli.