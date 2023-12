Su Rai 2 gli episodi 3 e 4 de “Il giro del mondo in 80 giorni”: la trama

Stasera su Rai 2 torna, in prima visione Tv, “Il giro del mondo in 80 giorni”, la serie con David Tennant: la trama degli episodi 3 e 4

Venerdì 29 dicembre 2023 alle 21:20 su Rai 2 torna la nuova serie in otto episodi “Il giro del mondo in 80 giorni”, in onda da mercoledì 27 dicembre alle 21.20 su Rai 2. Interpretata, tra gli altri da David Tennant, Ibrahim Koma, Leonie Benesch e diretta da Steve Barron, Brian Kelly, Charles Beeson, la serie è coprodotta da Slim Film + Television e Federation Entertainment per l’Alleanza Europea formata da Rai, France Télévisions e Zdf.

Nell’episodio 3, in Yemen, Fogg e Passepartout decidono di attraversare da soli il deserto, Fix li segue con Jane e lo sceicco. Verità scomode mettono in dubbio il viaggio.

A seguire, nell’episodio 4 in onda stasera,Fogg, Passepartout e Fix sono bloccati in un villaggio indiano dove si sta preparando un matrimonio. Passepartout, deluso da Fogg, e Fix, sempre più sola, hanno dei dubbi sul viaggio.

“Il giro del mondo in 80 giorni” non è solo un viaggio romantico e straordinario. È un susseguirsi di avventure che permetteranno a Fogg, Fix e Passepartout di scoprire l’importanza della fiducia, della tolleranza e – attraverso l’incredibile varietà di usi e costumi – una più ampia visione del mondo e dell’amore. I tre personaggi feriti e disincantati che lasciano l’Inghilterra per compiere il loro viaggio diventeranno anime appassionate e innamorate della straordinaria avventura della vita.