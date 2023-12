Il nuovo singolo di Adelasia è “Amore/squallore”

“Amore/Squallore” è il nuovo singolo di Adelasia fuori per Factory Flaws in collaborazione con Border Records, ultimo prima della release del suo nuovo album

Il brano mostra un lato diverso della personalità artistica di Adelasia, che mischia un’intenzione vocale dolcissima ad una produzione cruda e aspra, su cui si posa il racconto di una serata vissuta senza inibizioni di alcun tipo.

Adelasia racconta la genesi di Amore/squallore: “L’ho scritta il 6 ottobre del 2022 e ho ripreso l’idea mentre stavo lavorando al disco. La canzone parla di una festa in cui l’amore che provavo mi ha fatto scoppiare il cuore; avevo la sensazione di non riuscire a contenere questo sentimento che stava strabordando dal mio corpo, esplodendo in una reazione chimica incontrastabile. Parla di corpi che si uniscono fino a mescolarsi e di quando la pelle dell’altr3 diventa una barriera, vorresti strappargliela via per diventare una cosa sola. Parla dei sensi, dell’olfatto, del gusto, del tatto che si confondono. Nel brano traspare la confusione che si prova in questi momenti ma tutto poi in realtà porta ad una pace incredibile, ad un momento di estrema liberazione in cui sei perfettamente cosciente e vedi tutto con tanta chiarezza, come se fossi da sola in silenzio seduta nella tua testa.”

E non respiro più

stesa dentro la stanza

appesa a testa in giù

mi siedo nella mia testa

Biografia

Adelasia, nome d’arte di Adelasia Lazzari, è una cantautrice nata nel 1995. Dopo aver trascorso l’adolescenza a Lucca e aver sofferto l’aria stantia della provincia, decide di trasferirsi a Roma. Comincia a scrivere le prime canzoni per raccontare di un amore non corrisposto e altre dinamiche post adolescenziali come l’insicurezza e la paura di diventare grandi senza sapere come si fa. Con il passare del tempo Adelasia matura insieme alla sua musica e si affida all’etichetta romana Sbaglio Dischi; con loro pubblica i primi brani e poi un album “2021” a cui seguirà un EP “08:00 am” pubblicato nel 2022. Adelasia tornerà con un album entro la fine di quest’anno, anticipato dai singoli “Come se tu”, “Che peccato”, “DFDCM” e “Amore/squallore”; l’album verrà pubblicato via Factory Flaws in collaborazione con Border Records, il progetto di Adelasia è supportato da un team di professionisti che la affianca nelle sue scelte artistiche.