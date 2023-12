Airid debutta con la canzone “Senza nome”

Si intitola “Senza nome” il singolo d’esordio dell’artista Airid, disponibile su tutti i principali canali digitali

Fuori il singolo d’esordio di Airid, artista diciottenne nata a Pescara, intitolato “Senza nome”. Il sound del brano è un elettro – pop minimalista, a tratti divertito, dal ritornello che aggancia immediatamente l’ascoltatore: <<“Dicono che sono fredda”…>>….e continua con un testo che esprime la voce narrante di un viaggio interiore (ma non troppo), tortuoso e a zig zag, tra pensieri, sensazioni, ansie e paure vissute tra la stanza di casa sua e la vita che le si pone davanti, come un’altalena, dove lei si muove a volte da protagonista e a volte da spettatrice.

Con una personalità ed un’identità in fase di costruzione, cerca quel nome per lei essenziale, che da un lato sembra si nasconda, ma dall’altro no, perché per trovarlo in realtà c’è ancora tempo e la libertà di vivere la gioventù nella sua totalità viene prima. Ed allora Airid “tira su una linea finché tutto non le quadra”, ed intanto la sua età di adolescente le permette di prendere tutto con una certa leggerezza e di riderci, in ogni caso, forse anche un po’ su. Nessun ordine prestabilito nella sua vita, perché lei sul mondo ci salta sopra così com’è, prendendo tutto e mettendosi in gioco, guardando l’insieme come se fosse su una ruota panoramica. Si gira, si sale e si scende come nei vari aspetti della vita e lei con la sua musica ci vuole raccontare la sua personale e vivace versione. Tutta da scoprire!