“A New Life” è il secondo album solista di Roberto My, un’istantanea che racchiude tutte le sfumature policrome di questo musicista

“A New Life” è il secondo album solista di Roberto My, un’istantanea che racchiude tutte le sfumature policrome di un musicista che ha molte storie da raccontare.

Questa “nuova vita” arriva a 4 anni di distanza dall’esordio “Flares”, album in cui Roberto My ha rinfocolato la sua passione per l’indie rock, ottenendo riscontri molto positivi su riviste specializzate e webzine (Rockerilla, Ondarock, RadioCoop).

8 canzoni e una line-up rinnovata (Kris Toscano alla chitarra elettrica, Fabrizio Marcelli al basso e Niccolò Friz alla batteria, con Roberto alla voce e chitarra elettrica a guidare la band) segnano il passaggio a un songwriting maturo, contraddistinto da melodie a presa immediata (Every Day, un brano che può far pensare ai riff tipici dei Dinosaur Jr.), tinte noir tra Nick Cave e Afghan Whigs (In My Bed), richiami tropicalisti (la title track), atmosfere eteree (la ballad psichedelica Sea of Quietness) ed echi di band come Grant Lee Buffalo, Karate, Dream Syndicate, in equilibrio fra tentazioni pop e sonorità più aspre.

La produzione, come per l’album precedente, è opera di Danilo Silvestri, il fonico/produttore dei Giuda.

“A New Life” ora è qui, pronta a fare breccia fra i cuori di chi, nonostante tutto, crede che la musica ci salvi l’anima. Sempre.