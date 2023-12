“Respect”, il film sulla vita di Aretha Franklin, su Rai 3: la trama

Aretha Franklin, la sua musica, la sua vita: le racconta il regista Liesl Tommy in “Respect”: la trama del film in onda in prima visione su Rai 3

Aretha Franklin, la sua musica, la sua vita: le racconta il regista Liesl Tommy in “Respect”, in onda giovedì 28 dicembre alle 21.20 in prima visione su Rai 3. Nel cast Jennifer Hudson, Forest Whitaker, Audra McDonald. E’ il 1952 e la piccola Aretha vive a Detroit con le sorelle e il padre, un pastore battista. La morte della mamma ha traumatizzato la bambina che si rifiuterà di parlare finché il padre, durante una funzione, la costringe a cantare in chiesa.

E lei rivela un talento precoce e fuori dal comune. Seguono figli, mariti, dipendenze, frustrazioni e la storia del successo planetario di quella che è stata la più grande cantante gospel della storia e una delle protagoniste indiscusse del panorama musicale Usa. Il film è un ambizioso e completo biopic, realizzato nel 2021, l’anno in cui Aretha, settantaseienne, moriva per un tumore al pancreas.

Prima della sua scomparsa la Franklin aveva fatto in tempo a dare il suo benestare alla splendida protagonista del film, Jennifer Hudson, già premio Oscar come migliore attrice non protagonista per “Dreamgirls”, che si è presa in carico anche l’impegnativo compito di reinterpretare i brani originali.