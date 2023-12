Previsioni meteo 28 dicembre 2023: tempo stabile da Nord a Sud

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 28 dicembre 2023: lunga fase di tempo stabile su tutte le regioni grazie alla presenza costante dell’anticiclone

Il 2023 si avvia alla conclusione con condizioni meteo all’insegna della stabilità grazie ad un robusto campo di alta pressione che da ormai diversi giorni regala tempo stabile. Sarà così anche nella giornata di oggi, che trascorrerà con cieli sereni o poco nuvoli e temperature ben oltre la media stagionale, soprattutto al meridione. Ultimo weekend del 2023 dominato ancora dall’incertezza dai modelli matematici: secondo le ultime stime, una possibile depressione causata da un getto più ondulato, potrebbe interessare l’Europa e il Mediterraneo centrale. Questo potrebbe portare a precipitazioni, temporali e neve in montagna, grazie al calo delle temperature, durante Sabato e Domenica. Ancora presto ovviamente per scendere nel dettaglio.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, giovedì 28 dicembre 2023.

Al Nord: Al mattino tempo stabile con cieli nuvolosi si tutte le regioni. Al pomeriggio locali fenomeni sulle Alpi orientali con neve oltre i 1500-1700. In serata e in notta tempo in peggioramento con piogge sparse tra Emilia Romagna e Triveneto con neve a quote medie sui rilievi. Temperature minime stazionarie o in lieve rialzo e massime stabili o in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino nubi compatte su tutte le regioni con possibili deboli precipitazioni. Al pomeriggio non sono previste variazioni. Tra la serata e la notte tempo in peggioramento con piogge e acquazzoni sparsi, neve oltre i 1700-1800 metri. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità alternata a schiarite con isolati piovaschi sulla Campania. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con piogge lungo i settori tirrenici e la Sicilia settentrionale. In serata non sono attese variazioni. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .