Nelle librerie e online “Tahiti Tattoos” di Gian Paolo Barbieri

Ripubblicato da 24 ORE Cultura, “Tahiti Tattoos” di Gian Paolo Barbieri trae origine da un reportage di Barbieri a Tahiti per la rivista “Vogue”

Con gli scatti di Gian Paolo Barbieri questo splendido volume edito da 24 ORE Cultura racconta la scoperta della Polinesia, della gente di Tahiti, della loro cultura e, soprattutto, di un linguag­gio incomprensibile agli stranieri: i tatuaggi polinesiani.

Edito da Taschen nel 1998 e ora ripubblicato da 24 ORE Cultura, “Tahiti Tattoos“ trae origine da un reportage di Barbieri a Tahiti per la rivista “Vogue”. Quel viaggio fu per l’artista un’esperienza eccezionale, ben al di là della semplice rivelazione di un’isola esotica; ai suoi occhi apparve infatti un mondo incantato, l’Eden della propria infanzia, il reame degli sconosciuti e avventurosi Mari del Sud esplorati da Herman Melville e James Cook.

Con le splendide fotografie in bianco e nero del celebre fotografo italiano e con testi – oltre che di Barbieri stesso – di Raymond Graffe e Luisa Gnecchi, questo volume da tempo esaurito e di­venuto oggetto di culto per collezionisti e appassionati acquista oggi, dopo venticinque anni, un nuovo significato per noi che abitiamo una società probabilmente più in grado di comprenderne la forza e il valore.

Gian Paolo Barbieri è uno dei maggiori fotografi italiani, celebre e accla­mato in tutto il mondo, ha lavorato per le più importanti riviste di moda in Italia e all’estero, legando il suo nome ad alcuni dei più importanti brand della moda italiana e mondiale. Autore di numerose pubblicazioni, nel 2018 ha vinto il prestigioso Lucie Award 2018 come Miglior Fotografo di Moda Internazionale.

Scheda tecnica

Titolo: Tahiti Tattoos

Autore: Gian Paolo Barbieri

Editore: 24 ORE Cultura

Formato: cartonato 27 x 36 cm

Pagine: 120

Immagini: 100

Prezzo: 60,00

Codice ISBN: 9788866487210