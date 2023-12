Giuseppe Califano pubblica il nuovo Ep “Yellow”

“Yellow” di Giuseppe Califano è il secondo dei 3 EP di “A CEREMONY OF COLORS”, progetto-itinerario sul colore, in collaborazione con la Milano Painting Academy

Fuori in digitale per INRI Classic / METATRON “YELLOW”, il secondo EP del pianista e compositore GIUSEPPE CALIFANO, trattodal progetto “A Ceremony of Colors”, che celebra i colori, il loro mistero, come in un’antica cerimonia pagana. L’EP, che esce 5 mesi dopo BLUE, è la seconda tappa del progetto realizzato in collaborazione con la Milano Painting Academy, che prevede in totale 3 EP per raccontare la forza, la meraviglia e il terrore dei colori.

Ogni EP è composto da tre brani che del colore (blu, giallo e rosso) tentano di catturare il senso profondo e da una traccia audio introduttiva con la voce dell’attore Igor Loddo, per guidare l’ascoltatore nella piena esperienza sinestetica. Un’unità d’intenti che si rispecchia anche nella cura degli artwork firmati da Alessio Sala, vincitore del concorso pittorico indetto dalla Milano Painting Academy, nell’ambito della collaborazione tra l’istituzione meneghina e l’etichetta INRI CLASSIC. Suono, immagine e voce sono indirizzate a ricostruire una forte esperienza materica: grana della voce che diventa impasto sonoro, passando dalla tavolozza alla tela.

Yellow (con la voce recitante di Igor Loddo), Let me finish my dream, Distant lights, Even more – nelle quali il pianoforte ora dipinge atmosfere oniriche in solitudine, ora dialoga con gli archi curati da Elixir ensemble. YELLOW contiene 4 tracce – nelle quali il pianoforte ora dipinge atmosfere oniriche in solitudine, ora dialoga con gli archi curati da Elixir ensemble.

Yellow (voce: Igor Loddo) Let me finish my dream Distant lights Even more