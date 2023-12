Fuori “The Faun”, il nuovo album di Cattaneo

Disponibile online sulle piattaforme streaming per Freecom, THE FAUN, il nuovo album del compositore e performer bresciano Cattaneo

Un insieme di improvvisazioni interpretate da altri artisti, secondo la loro visione e libertà compositiva, oltre il tempo e lo spazio. Ecco la sintesi di “THE FAUN”, nuovo album di CATTANEO, che esce per Freecom. Il disco del musicista, cantautore e performer elettronico bresciano (all’anagrafe Paolo Cattaneo) è il primo episodio del progetto “THE PARTICLES”, meta factory artistica, nella quale tutte le arti ruotano attorno a un’idea. Un luogo fisico e virtuale nel quale gli artisti creano le loro particelle per affidarle al progetto più ampio, fatto da un album, audio, NFT, arte visuale, video e social.

Elettronica, synth, strumenti tradizionali e ritmiche minimali si fondono nelle dodici tracce costellate da collaborazioni con artisti nazionali e internazionali. Tra essi Francesco Bianconi (Baustelle), che firma a quattro mani con CATTANEO Italiano per Stranieri, il primo singolo, uscito il 15 settembre, Douglas Dare nel brano I know, I know, I know, focus track del disco, l’artista tedesca YOSIE nel brano che apre il disco, Juno Fog, Alex Reevs (Elbow, Anna Calvi), Benjamin Mørk e Simon Spiess, alla ricerca di trame sonore inaspettate per offrirle a chi, in ogni ordine e specie, semplicemente vive, l’artista iraniano Hamid Shahsavan nel brano Asheghane e NicoNote in Obscurité.

“La meccanica quantistica prevede che quando due particelle si incontrano, avviene uno scambio di informazioni indissolubile, che trascende lo spazio e il tempo – spiega CATTANEO – Questa è la base della filosofia delle particelle, The Particles, di cui The Faun è espressione concreta. Si tratta di un progetto che da piccoli frammenti costruisce nuovi mondi. Non sono soltanto i singoli suoni, strumenti o parole a renderlo incredibile, quanto più l’unione degli stessi, che creano nuova vita. Questo lavoro mi ha consentito di lavorare con artisti e artiste che ammiro, con cui è nata una sinergia creativa, cambiando il mio modo di comporre. Sono felice che ora The Faun sia anche vostro”.