L’oroscopo di oggi, mercoledì 27 dicembre 2023: le previsioni delle stelle

L’oroscopo di oggi, mercoledì 27 dicembre 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Ottima giornata per recuperare un amore, sarai preda di un’insolita voglia di amare, generosità. Per fortuna sei superiore a certi tipi di disagi. Mantieni la disponibilità e il colloquio con tutti!

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Se oggi vedi che qualcuno in casa non è dalla tua parte e ci sono polemiche, non metterti a cavillare. Attenzione, perché qualcosa non funziona, senti una sorta di scontentezza interiore.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Tutti i cambiamenti sono da accettare, ma in questo periodo hai la netta sensazione che non sia tu a guidare la tua vita, non ti senti libero di fare e disfare a tuo piacimento: è un problema!

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Sei un po’ nervoso e discuterai con partner e collaboratori. La forma fisica va curata facendo piccole cose, come evitare di prendere l’auto per piccoli tragitti.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Positivo il lavoro dove le responsabilità aumentano. In amore bisogna vedere verso chi e in quale direzione manderai le tue frecce. Coppie stabili in attesa di un evento.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Il lavoro si risveglia, le persone che hanno nel corso degli ultimi due mesi cambiato assètto alla propria attività, oppure fatto una scelta importante, ora sanno da che parte andare.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

In amore sei preda d’incertezze. Di recente per fare troppe cose hai tralasciato di curare il tuo fisico, devi mangiare meglio e prenderti più spazi di relax.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Si respira meglio, ora è possibile fare anche progetti a lunga scadenza. Devi dare una prova di affetto ad una persona che vive lontano, contatti con altre città, prove superate.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Sei come un cavallo da competizione, oggi riuscirai a superare ogni ostacolo ma non devi dare spazio a persone che cercano in tutti i modi di farti perdere la pazienza, prediligi il relax.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Le nuove esperienze non possono che creare nuovi presupposti positivi, ma anche qualche responsabilità in più. Amore in grande recupero! Se ti piace una persona, non rimandare un incontro. Sorprese in arrivo, torni protagonista della scena sentimentale.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Concediti più momenti di relax. L’amore tra qualche giorno tornerà ad essere protagonista nella tua vita, ma almeno per ora ci sono distanze…

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Se hai un’attività in proprio, oggi puoi avere delle buone soddisfazioni. Per i single c’è la possibilità di vivere un’avventura.