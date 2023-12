In libreria “Parla come Manga” di Sayaka Elisa Conti

Sigle che non escono più dalla testa, storie e avventure formative, divertenti, tragiche, surreali raccontate da Sayaka in “Parla come Manga”

Sigle che non escono più dalla testa, storie e avventure formative, divertenti, tragiche, surreali, semplicemente magiche, con i loro protagonisti amatissimi e indimenticabili: l’universo anime e manga parla oggi più che mai a tutti, ha il potere di riattivare ricordi sopiti e inondare di una piacevole nostalgia i più grandi, ha conquistato i giovani e sa come tenerli incollati allo schermo e alle pagine, per non parlare dei nerd di qualsiasi ordine e grado, sempre a caccia di scoop e aggiornamenti. Nessuno è immune perché loro sì che sanno come farci sognare. Sayaka ce li racconta ancora una volta, arricchendo le trame di aneddoti, curiosità, retroscena e svelandoci il significato nascosto di nomi, espressioni, titoli ed esclamazioni in lingua originale, molti dei quali si possono anche ascoltare nella sua irresistibile pronuncia grazie ai QR-Code all’interno del libro. Impareremo anche a rintracciare usi e costumi del Giappone nei nostri anime e manga preferiti, a comprendere quelle scene che ci sono così familiari e allo stesso tempo vagamente incomprensibili, grazie alla guida esperta di Sayaka che ci farà capire quanto quell’opera può dirci della cultura giapponese. Una formidabile alchimia creativa è racchiusa in queste pagine, tra emozioni uniche e ricordi indelebili che hanno già vinto la sfida del tempo.

Sayaka Conti è una giovane italo-giapponese cresciuta a Roma, che fin da piccola, grazie al sostegno dei suoi familiari vicini e lontani, ha potuto coltivare le sue radici e imparare così le due lingue parlate in casa e amare entrambe le sue culture. Insegna il giapponese da anni, è dietista e ha conseguito anche una laurea in Scienze dell’alimentazione e della nutrizione umana. Dal 2022 è @una.nipporomana su Instagram, TikTok, Facebook e YouTube.