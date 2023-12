Eraèmme nelle radio e online con “Cinque rintocchi”

Dischi Uappissimi presenta Cinque Rintocchi, singolo di esordio del cantautore pugliese ERAÈMME disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio

Un brano sul provare a viversi le relazioni in un modo più diretto, intimo e genuino senza condizionamenti esterni. La produzione è affidata Fabrizio “Faco” Convertini (Renzo Rubino, LAZZARETTO).

“Cinque Rintocchi è un sogno che si fa reale, o quantomeno cerca esso stesso di capire se è vero.” – ERAÈMME.

CREDITS

Testo: Marco Erasmo Lassandro

Musica: Marco Erasmo Lassandro Fabrizio “Faco” Convertini

Mix/Mastering: Fabrizio “Faco” Convertini

Design, Video & Artwork: Sara Cavuoti

Label: Dischi Uappissimi

Distribuzione: Feiyr

CHI È ERAÈMME?

Sono Marco Erasmo Lassandro, in arte ERAÈMME. Ho 30 anni e sono nato a Putignano, terra del Carnevale più antico d’Europa, che da qualche anno contribuisco ad organizzare. Dai coriandoli non nasce niente, ma dal carnevale nascono sicuramente il mio spirito di aggregazione e condivisione, che hanno colorato il mio attivismo culturale e sociale dai tempi non sospetti in cui ero studente scientifico.

Sono, senza troppe sorprese, laureato magistrale in Scienze Statistiche all’Università di Bologna, città che invece sorprendentemente sento essere la mia seconda casa.

Ho cercato di portare in parallelo la vita da ragazzo seduto ad una scrivania (studente prima e lavoratore dopo) con quella dell’organizzatore di festival ed eventi; tendenzialmente, sempre seduto, ho iniziato a comporre brani, che ho solo nel tempo fatto ascoltare a più persone, oltre il pubblico di soli miei amici e parenti che fino ad allora mi aveva supportato.

Mia madre ascoltava Baglioni e Renato Zero, mio padre Battisti, i miei cugini Oasis e Blur.

Io sono nella mia fase Rosalia.