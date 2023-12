Da Capodimonte al Prado: su Rai 5 torna “Art Night”

Da Napoli a Madrid, dal Prado a Capodimonte, alla ricerca dell’“Otro Renacimiento”, un altro Rinascimento ad Art Night stasera su Rai 5

Un viaggio da Napoli a Madrid, dal Prado a Capodimonte, alla ricerca dell’“Otro Renacimiento”, un altro Rinascimento che dà il titolo al documentario su soggetto di Didi Gnocchi, con la sceneggiatura di Arianna Marelli e la regia di Valeria Parisi – prodotto da 3D Produzioni in collaborazione con Museo Nacional del Prado e Museo e Real Bosco di Capodimonte – in onda mercoledì 27 dicembre alle 21.15 in prima visione su Rai 5 per “Art Night” con Neri Marcorè.

Napoli ha abbracciato da sempre il mondo estero e – come racconta Sylvain Bellenger, Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte – il caso di Napoli è affascinante per la sintesi che realizza, per l’apporto di molteplici influssi. A partire dal grande progetto espositivo organizzato dal Museo e Real Bosco di Capodimonte e dal Museo Nacional del Prado, il documentario è un viaggio tra Italia e Spagna.

Un “on the road” che, mentre svela straordinari capolavori del Rinascimento, si immerge anche nel tessuto delle città contemporanee: Napoli, Madrid, Barcellona, Granada, ma anche i paesaggi dell’Aragona e il lascito artistico di Milano, Firenze e Roma. Il documentario racconta gli artisti spagnoli protagonisti della mostra attraverso i dipinti e le sculture esposti, analizzati dai direttori e curatori; porta lo spettatore nel backstage (dalla movimentazione delle opere, all’allestimento, al restauro); e poi esce dalle sale, per cercare nelle chiese e nei palazzi, italiani e spagnoli, altre testimonianze del loro talento.

È anche l’occasione per interrogarsi, attraverso la voce di artisti e personalità della cultura contemporanea, sulle identità dei due Paesi: la lingua, col dialetto napoletano così vicino allo spagnolo; il senso del sacro; la concezione della morte; il modo con cui si gestiscono i monumenti del passato. Per scoprire che l’arte costruisce ponti tra le culture e che lo scambio e il viaggio, ieri come oggi, possono ampliare non solo orizzonti, ma anche visioni.

“Art Night” è un programma di Silvia De Felice e di Emanuela Avallone, Massimo Favia, Alessandro Rossi, con la regia di Andrea Montemaggiori.