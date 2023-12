Oslo Tapes in radio e in digitale con “Deja Neu”

Oslo Tapes, esce il singolo che lancia l’atteso quarto album del collettivo guidato da Marco Campitelli, tra avanguardia e trame etno-kraut

Fuori in formato digitale “Deja Neu” del collettivo Oslo Tapes, singolo che anticipa l’atteso quarto album “Staring at the Sun Before Goin’ Blind”. Seguito del terzo e fortunato album “ØR”, pubblicato nel 2021 dalla prestigiosa Pelagic Records, “Staring at the Sun Before Goin’ Blind” è intriso di radiazioni emozionali che alimentano smarrimento e irrequietezza, stati d’animo perfettamente rappresentati dal singolo “Deja Neu”. Si tratta, infatti, di un brano tra il cinematico e la musique rituelle che si basa su trame etno-kraut innestate su figure ritmiche ipnotiche, in un crescendo di ornamenti psichedelici e di intensità.

Il singolo è accompagnato da un inquietante videoclip ideato dagli artisti visivi Nicola Antonelli e Marco Di Battista, rispettivamente nel ruolo di performer e regista della pellicola: immerso in un verde sovietico, l’uomo è una costante ed innaturale ricostruzione della natura e di se stesso. Una nera ritualità sincretica tra magia nordica e controllo della natura attraverso la tecnica avvolge la sinistra rappresentazione.

“Deja Neu”, così come l’intero album, è stato prodotto da Amaury Cambuzat, storico membro dei faUSt e degli Ulan Bator, co-autore dei brani e degli arrangiamenti insieme a Marco Campitelli.