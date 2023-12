I Monteluna tornano con l’album “Questi danni”

“Questi Danni”: uscire quasi illesi dall’adolescenza nel nuovo album dei Monteluna disponibile sulle piattaforme digitali

“Questi Danni” è il nuovo album della band emopunk Monteluna, un’energica sferzata di nostalgia, un sorriso d’intesa alla propria adolescenza e qualche cerotto da mettere sui graffi che ha lasciato.

Un disco breve che suona sempre veloce, frettoloso come uno studente in ritardo sotto l’ultimatum della campanella. Nella corsa si passa da momenti più limpidi in stile midwest emo a passaggi più dritti mutuati dalla scuola del punk italiano anni 2000. Un lavoro con cui la band ha cercato di trovare un proprio stile ma soprattutto un proprio equilibrio fra l’istinto verso un’immediatezza ruvida e tagliente e la necessità di scavare fra i ricordi per raccontarsi sinceramente.

“Questi Danni” perché non si vuole romanticizzare il passato o perdersi nella nostalgia ma perché si sa che ogni ferita, ogni errore, ogni sbucciatura sulle ginocchia cadendo dalla bici ha contribuito a renderci le persone che siamo. L’immaginario del disco è composto da foto ingiallite in cui a malapena ci riconosciamo per ricordare e imparare dai momenti più belli come dai più brutti. Il disco verrà pubblicato in un’edizione limitata in tape dalle label indipendenti We’re Trying Records (USA) e Stray records (AT).