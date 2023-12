“Simbionti/Sorgenti”, il fluire nero dell’incomprensione nel nuovo doppio singolo dei Blame Art in radio e in digitale

“Simbionti / Sorgenti” è il nuovo doppio singolo dei Blame Art, due brani gemelli e complementari da cui cola la bile scura dell’incomunicabilità, in un flusso senza fine che dall’alt-rock ci porta allo screamo.

“Simbionti” è un crescendo di stampo emo che ricorda l’adolescenza: una struttura che da innocente viene corrotta dall’assenza di comunicazione. Manca un interlocutore, qualcuno che possa ascoltare, con cui porsi in relazione. In queste intercapedini si fa spazio la paura, pervasiva e totalizzante. La risposta è corporea: uno screamo in cui le parole si sciolgono nella materia musicale che si fa sempre più aggrovigliata. Come per i simbionti, organismi che vivono in simbiosi, la voce dei Blame Art catalizza le paure altrui, assorbendo il caos dell’ascoltatore. Ora un interlocutore c’è: spalanca le braccia e protegge dalla tempesta.

Dall’altro lato, “Sorgenti”, un pezzo composto quando la band era ancora in fase di definizione e che non ha trovato spazio nell’album in uscita. La sua esistenza è legata a “Simbionti”, suo complementare. Tra i due brani si riconoscono punti di contatto negli arpeggi dall’ampio respiro e nella struttura in crescendo, motivo per cui andava accompagnato da suo fratello. “Sorgenti” è chiaramente diviso in due sezioni: la prima ricalca i primi echi shoegaze della band, mentre il secondo si avvicina al modo in cui oggi intendono esprimere la musica. Come la sorgente da cui si attinge per creare la propria arte, il brano traccia il percorso musicale che ha portato i Blame Art fino a qui, per non dimenticare da dove sono venuti.