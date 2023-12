“La vita è meravigliosa” di Frank Capra su Rai 3: la trama del film

A Natale il mondo è dei buoni: in prima serata su Rai 3 in onda “La vita è meravigliosa”, uno dei capolavori di Frank Capra. La trama del film

Il classico dei classici dei film di Natale: lunedì 25 dicembre alle 21.20 su Rai 3 arriva “La vita è meravigliosa”, capolavoro di Frank Capra, maestro del cinema hollywoodiano al quale anche RaiPlay rende un omaggio natalizio con una collezione di sette film dal titolo “Le grandi commedie di Frank Capra”, già disponibile sulla piattaforma, anche in lingua originale con i sottotitoli.

In “La vita è una cosa meravigliosa” – interpretato da James Stewart, Donna Reed, Lionel Barrymore, Thomas Mitchell, Henry Travers – George Bailey, uomo virtuoso, ma deluso nelle sue ambizioni, è in procinto di togliersi la vita proprio alla Vigilia di Natale. Per fortuna un angelo custode di seconda classe, a cui devono ancora spuntare le ali, lo salva e gli permette di vedere come sarebbero andate le cose, nel mondo, se lui non fosse mai nato. Spirito natalizio e buoni sentimenti, ma anche una parte più noir, in questo che lo stesso Capra ha sempre reputato il suo lavoro più importante. James Stewart monumentale, è un film da vedere e rivedere per ricordarsi “che quando suona una campana un angelo mette le ali”.

Dal 23 dicembre su RaiPlay: Proibito (1932), Accadde una notte (1934), È arrivata la felicità (1936), Orizzonte perduto (1937), L’eterna illusione (1938), Mr. Smith va a Washington (1939). A questi si aggiunge anche “La vita è meravigliosa”.