In libreria “Dove sono i bambini?” di Mary Higgins Clark

Dopo un periodo di profonda crisi, Nancy ha saputo affrontare la tragica fine del suo primo matrimonio, e soprattutto superare il trauma della macabra morte dei due figli, con il suo terribile strascico: i sospetti, l’ostilità della stampa e dell’opinione pubblica. Ora che ha cambiato nome e perfino aspetto, vive serena a Cape Cod, con il nuovo marito e i due bambini avuti da lui. Una seconda opportunità per lei che, dieci anni prima, era stata sospettata e accusata di essere una pluriomicida. Ma una mattina, quando si affaccia in giardino per cercare i suoi piccoli e trova solo un guanto rosso, capisce con orrore che l’incubo sta ricominciando…

Mary Higgins Clark è considerata la regina indiscussa della suspense. Autrice di innumerevoli bestseller – tutti pubblicati in Italia da Sperling & Kupfer – con cui ha venduto centinaia di milioni di copie in tutto il mondo, ha vinto il prestigioso Agatha Award alla carriera. Dopo una vita intensa, in cui ha costruito il proprio destino con passione e tenacia, a partire dalla difficile infanzia nel Bronx, si è spenta all’età di 92 anni, nella sua residenza in Florida. Nel 2023 è prevista l’uscita del sequel di questo romanzo: Dove sono i bambini ora? scritto a quattro mani con Alafair Burke.

www.maryhigginsclark.com