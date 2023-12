Bruno Barba nelle librerie con “Brasile e nuvole”

Per la collana Fieldwork di Milieu Edizioni, disponibile nelle librerie e in formato ebook “Brasile e nuvole” di Bruno Barba

La prima volta che Bruno Barba è stato in Brasile, complice uno zio emigrato a San Paolo, era il 1990. L’ultima invece è stata lo scorso inverno (2023): nel paese appena uscito dagli anni di Bolsonaro e di nuovo guidato da Lula. In questi 30 anni, da quando Barba era un giovane studente di antropologia ad oggi, sono stati svariati i soggiorni che ha compiuto nel più grande paese sudamericano, tanto da creare con questa terra un legame indissolubile. In Brasile e nuvole. Trent’anni e più di incanto e disincanto, fuori per Milieu Edizioni, Barba racconta per la prima volta il paese da dentro e le sue tante scoperte fatte di ricerca e incontri con i maggiori esponenti culturali del Paese, alternando i ricordi con il racconto in presa diretta dell’ultimo viaggio.

«Bisogna guardare le cose da un’angolazione diversa per scoprire, come un ragazzo brasiliano mi disse, che non è vero che Rio de Janeiro è la città più bella del mondo. La città più bella del mondo è Niterói, che sorge proprio di fronte, dall’altra parte della Baia di Guanabara, perché è da lì che si può vedere tutta l’infinta bellezza di Rio de Janeiro, il capolavoro della natura. A questo serve il libro di Bruno Barba: a farci affacciare da un meraviglioso belvedere dal quale godere di tutte le contraddizioni e incantamenti del Brasile, terra adorada» scrive Mauro Berruto

Da San Paolo a Bahia, passando per Rio, sulle tracce dei personaggi dei libri di Amado, raccontando di candomblé e tradizioni, ma anche di calcio e di Carnevale. La progressiva scoperta dei misteri del Brasile, periferia dell’Impero, terra che nell’immaginario appare come bellissima, verde, vergine e selvaggia, che nasconde aspetti traumatici e spesso irrisolti. Barba, studiando le feste popolari, si ritrova nel mondo magico degli orixás, periferico eppure così marcante. Studia il meticciato culturale imparando parole, visioni e attitudini nuove: mostrandoci un Brasile, oggi di nuovo attraversato da pulsioni razziste e ultraconservatrici, sempre in grado di mostrare la sua faccia più vera, disinvolta, ribelle e anticonformista.

L’AUTORE

BRUNO BARBA insegna Antropologia all’Università di Genova. Studia il meticciato in Brasile e si occupa di sport e di calcio in particolare. Tra i suoi libri: Un antropologo nel pallone (Meltemi), Rio de Janeiro (Odoya), San Paolo (Odoya), Calciologia. Per un’antropologia del football (Mimesis), Il corpo, il rito, il mito (Einaudi).