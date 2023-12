Stefania Altomare pubblica “Winter”, la canzone di Natale

“Winter” è stata scritta, arrangiata e da Stefania Altomare, la produzione è spontanea e molto poco geometrica, di ampio respiro come il suo significato

E’ in arrivo “Winter”, la Christmas Song di Stefania Altomare che ci regala una nuova ballad di Rock Acustico . “Winter” è la sua prima piano-song , una canzone d’amore Universale che auspica la fine dell’ Inverno che stiamo attraversando.

“Come sentirete è una di quelle canzoni che nascono osservando la natura e dando sguardi anche ad orizzonti lontani. Ora che l’ascolto al di fuori della mia testa, mi trascina un po’ in un mood di nostalgia per i primi anni Duemila, quando questi temi e questi suoni, questo genere di composizioni erano sempre alti in classifica.” , scrive Stefania sui suoi Social.

La nuova canzone di Stefania Altomare promette di regalare brividi, di quelli che avvicinano tra loro le persone, che abbassano le difese e fanno sciogliere in un punch di dondolii e abbracci , cantando a squarciagola.

“Winter” è stata scritta, arrangiata e da Stefania Altomare, la produzione è spontanea e molto poco geometrica, di ampio respiro come il suo significato, reso esplicito sotto ogni forma: da un cantato soul molto libero alla sessione ritmica tipicamente Britpop che strizza l’occhio ai Coldplay di “Parachutes”, alle chitarre acustiche “layered” ,sovrapposte, in cui riecheggiano momenti di “Urban Hymns” dei The Verve .

E’ di sicuro anche un canto natalizio, un nuovo inno con l’esortazione a dare una possibilità a quei cambiamenti che ci sembrano impossibili.

“You’ve got to give it a try” è il nuovo mantra della Stagione che si ripete nel ritornello e nello special , stagliandosi su un wall-of-sound nel quale tutto finirà per il meglio.