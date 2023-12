“Mr. and Mrs. Smith” con Brad Pitt su Rai 4: la trama del film

Quando due killer si sposano: stasera su Rai 4 “Mr. and Mrs. Smith” con Brad Pitt e Angelina Jolie, ecco la trama del film

In occasione della Vigilia di Natale, Rai 4 propone, domenica 24 dicembre, alle 21.20, un film adrenalinico e divertente, “Mr. and Mrs. Smith”, action-comedy diretta da Doug Liman e interpretata da Brad Pitt e Angelina Jolie.

Jane e John si conoscono in Colombia ed è amore a prima vista: poche settimane e convolano a nozze. Ma sia John che Jane, ora Mr. e Mrs. Smith, lavorano come sicari professionisti per due mandanti differenti e nessuno dei due è a conoscenza dell’impiego dell’altro finché vengono ingaggiati entrambi per portare a termine la stessa missione: impedire il trasferimento di un detenuto. Verrà prima l’amore o il lavoro? Azione, risate e dinamiche da commedia sentimentale, “Mr. And Mrs. Smith” è noto anche per aver fatto innamorare Brad Pitt e Angelina Jolie, che qualche mese dopo si sono sposati, proprio come i protagonisti del film.