Jessica Pezzotta in libreria con “Clarieset e le memorie di Tebe”

Jessica Pezzotta presenta l’affascinante storia della regina Clarieset, una donna alla ricerca della sua vera essenza in un viaggio oltre il tempo e lo spazio

Casa editrice: Youcanprint

Genere: Romanzo fantasy/mistico/crescita personale

Pagine: 84

Prezzo: 11,00 €

Codice ISBN: 9791221488487

«Io sono e sarò con te per l’eternità. Non temere, sarò lo spirito silenzioso

ma presente, la mano che ti sosterrà fino alla fine

durante il tuo confronto con il drago interiore»

“Clarieset e le memorie di Tebe” di Jessica Pezzotta è un racconto misterioso e coinvolgente che ci porta in un viaggio al di là del tempo e dello spazio nelle terre dell’Antico Egitto, note per essere ricche di enigmi e sacralità. La protagonista, Clarieset, è la moglie del faraone Sendemka; nel corso della sua esistenza dovrà affrontare varie prove, tra cui la dolorosa perdita di un figlio e il rischio di essere uccisa. Inoltre, vivrà sogni e ricordi di esistenze passate in epoche lontane, trasportando così il lettore alla scoperta della missione di ogni anima, in attesa della rivelazione finale.

Il romanzo d’esordio di Jessica Pezzotta è composto da capitoli brevi e concisi, che scorrono piacevolmente senza mai diventare noiosi. La narrazione sintetica e incisiva degli eventi, spesso traumatici, ipnotizza il lettore permettendo nello stesso tempo a chiunque di partecipare a verità ancora poco conosciute, come la scoperta del compito di ogni anima. L’eleganza della scrittura di Jessica Pezzotta è in linea con la magia dei luoghi e del contesto storico egizio.

“Clarieset e le memorie di Tebe” è un viaggio di crescita personale e uno sguardo ai ricordi delle vite passate che offre ai lettori l’opportunità di esplorare l’Antico Egitto, mentre si addentrano in una profonda scoperta di sé. «In vite antiche possiamo essere stati vari ruoli, e in chissà in quanti non abbiamo saputo eccellere come avremmo voluto, sentendoci meno, non abbastanza, non meritevoli, colpevolizzandoci» – scrive l’autrice concludendo il suo libro – «nascere in un corpo fisico richiede di svegliarci al nuovo giorno al ricordo di chi siamo, al divino che abita ciascuno di noi, e questo ricordo dobbiamo riattivarlo Noi, per non cadere sotto le leggi animali della materia e nei condizionamenti natali».

SINOSSI DELL’OPERA. «Questa è la storia di Clarieset, una donna che ha fatto ciò che ha potuto con gli strumenti e la conoscenza che possedeva, assecondando ciò che la vita le chiedeva di fare. Essere figlia, poi sacerdotessa, successivamente sposa amata e onorata, regnando e imparando a essere giusta e contribuendo al benessere del suo paese, moglie devota e sempre presente, stimando e supportando il suo consorte, madre di due creature meravigliose», scrive Jessica Pezzotta nel suo libro. Il romanzo ruota attorno alla figura di Clarieset, una sacerdotessa devota alla dea Hator e alla dea Sekhmet che successivamente diventa la moglie del faraone Sendemka, «un visionario dal cuore umile, stratega quando serviva, coraggioso nei momenti cruciali, un guerriero della luce». Sendemka e Clarieset imparano a contare molto l’uno sull’altra supportandosi in ogni scelta, rimanendo complici di vita e sostenendosi nelle difficoltà. Dopo la nascita del primogenito, Kemiaton, la felicità della coppia è completa ma, sette anni dopo, la morte tragica del bambino oscura la loro vita. Tuttavia, l’arrivo dopo due anni di una bellissima bambina, Anuket, riporta la speranza in tutto l’Egitto. A differenza di Kemiaton, la nuova nata ha un carattere molto forte e non facile da gestire. Quando Anuket ha poco più di vent’anni, accade un altro fatto terribile: Clarieset subisce un agguato e rischia di perdere la vita. Da quel momento per Clarieset inizia un percorso complesso che la porta a confrontarsi con il suo passato e ad andare oltre le apparenze, per chiudere un cerchio perdonando se stessa e gli altri.

BIOGRAFIA DELL’AUTRICE. Jessica Pezzotta, 38 anni, ama i viaggi e le lingue straniere. Ha iniziato a studiare arabo qualche anno fa ed è stata subito affascinata dalla bellezza dell’Egitto e dalla sua antichissima storia. Sensibile ed empatica sin da bambina, l’autrice è da sempre coinvolta da ciò che il suo sesto senso può percepire. Il deserto in particolare è per lei un portale di contatto diretto con Dio. La scrittura di “Clarieset e le memorie di Tebe” è il risultato del suo continuo lavoro di crescita personale.