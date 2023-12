Il Natale inclusivo a “O Anche No” su Rai 3

Stamani su Rai 3 Paola Severini Melograni torma con “O Anche No”, il programma di inclusione sociale, disabilità e diritti fondamentali

Pietro Morello è un’artista, content creator e operatore umanitario torinese di 24 anni con una grande voglia di far star bene i bambini e le bambine in difficoltà, perché non tutti gli influencer sono uguali e, nel suo caso, la potenza dei social è solo per fare del bene.

Pietro sarà a Milano con il suo spettacolo “Non è un concerto” il 9 gennaio. Lo incontra – al Teatro Brancaccio di Roma – Paola Severini Melograni in “O Anche No”, il programma di inclusione sociale, disabilità e diritti fondamentali, in onda domenica 24 dicembre alle 10.15 su Rai 3 e in replica lunedì notte alle 1.15 circa,

Poi, la commedia dell’arte contro l’intolleranza che apre le porte dell’allegria e della positività: Riccardo Cresci torna a trovare gli amici dell’accademia teatrale “L’Arte nel cuore” che mette in scena “La locandiera” di Goldoni e racconta il percorso di crescita e consapevolezza dei suoi attori con disabilità avvenuto in questi anni.

Per “Vedere oltre”, dagli studi Rai di Roma, il campione paralimpico Daniele Cassioli intervista Samantha Lentini, presidente dell’associazione La Rotonda di Baranzate (Milano) e organizzatrice del Festival In&Aut, inclusione e autismo: il primo festival in Italia dedicato all’inclusione sociale e all’inserimento lavorativo delle persone autistiche. “O Anche No” seguirà il Festival, che si terrà dal 17 al 19 maggio a Milano.

Inoltre, le rubriche di Ivan Cottini, Edoardo Raspelli, Guido Marangoni e Roberto Vitali, mentre si chiude con la musica dei Ladri di Carrozzelle e i Disegni di Stefano Disegni, per gli auguri di un Natale sereno e inclusivo.

“O Anche No” è un format di Paola Severini Melograni, scritto insieme con Eugenio Giannetta e Valeria Zanatta, regia di Gabriele Mammarella, realizzato con la collaborazione di Rai per la Sostenibilità e Rai Pubblica Utilità.