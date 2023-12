Nelle librerie “L’estate di Sicari” di Luigi Giannuzzo

Esce il romanzo ”L’estate di Sicari” del giornalista e conduttore televisivo Luigi Galluzzo, ultima uscita della collana di gialli&noir Calibro9

Sicari, un paese sospeso tra terra e mare. Lea Icardi, scrittrice di successo, viene trovata morta nella sua casa in centro città. Le prime indagini, frettolose e sbrigative, additano come colpevole la giovane fidanzata. Ma è la verità? Elena Martire, ex commissaria con la gravosa abilità di presentire i delitti, si vede suo malgrado coinvolta nelle indagini, catturata dalla bellezza di Thea e dalla straordinaria somiglianza con Eva, il suo grande amore. In un crescendo di mezze verità, vicoli ciechi e colpi di scena, Elena si troverà a fare i conti con il suo passato, la sua sessualità e anche le sue idee di giustizia e lealtà. Un intreccio che coinvolgerà scrittori, notai, un editore e una misteriosa ragazza, tutti accomunati da sentimenti incerti e un agire contraddittorio e inconfondibilmente umano.

Luigi Giannuzzo è giornalista, scrittore e conduttore televisivo per il gruppo Mediaset. Nato in Sicilia, ha lavorato a Milano e vive a Roma. Ha all’attivo diverse opere teatrali e un romanzo ‘‘I giusti e i peccatori’’ edito nel 2021, per Augh Edizioni. A far da protagonista è sempre Elena Martire.