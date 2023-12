Manuela Soressi nelle librerie con “Il Paese dei radicchi”

Trenta Editore presenta il libro “Il Paese dei Radicchi” a cura di Manuela Soressi e con le ricette della chef Claudia Fraschini

Che cosa succede, in Italia, quando si trasforma una rustica cicoria spontanea in un ortaggio prezioso? Quell’ortaggio fa il giro del mondo e diventa uno dei simboli del nostro Paese. È proprio quello che è successo al radicchio, nato in Veneto verso la ne dell’Ottocento per “perfezionare” gli ortaggi che venivano coltivati nelle terre ricche di risorgive, ma prive di ristagni d’acqua, e sviluppatosi sempre di più nel tempo. Dopo che l’Unione Europea gli ha attribuito la prima Indicazione geografica protetta (Igp) nel 1996, il radicchio è diventato un ortaggio estremamente popolare, dal caratteristico colore rosso acceso, dalla consistenza croccante e dal sapore leggermente amarognolo, che lo rende unico nel suo genere.

LE AUTRICI

Manuela Soressi – laureata in Lettere, ha iniziato la professione giornalistica nel mondo del food, e ne è stata subito conquistata. Dopo due Master ha inizialmente diretto un mensile specializzato di settore e poi, da freelance, ha raccontato il ‘dietro le quinte’ del food, partendo dai temi della filiera per arrivare a quelli merceologici, nutrizionali e commerciali. Oggi è contributor

per importanti testate nazionali; Il Paese dei Radicchi è il suo secondo libro per Trenta Editore, dopo il successo de Il Paese dei Limoni (2021).

Claudia Fraschini – è una donna che ha due grandi passioni: la cucina, un amore vero che viene dall’infanzia e dai pomeriggi trascorsi con la nonna, osservando e imparando i segreti dei sapori di una volta; e uno più recente che è stato come una folgorazione, la fotogra a. Dopo anni di esperienza nel catering e nella formazione, alla soglia

dei cinquant’anni, ha deciso di iniziare una nuova avventura: ha trovato una vecchia tipogra a in vendita e si è tuffata nella costruzione di un sogno. Il locale è stato interamente trasformato in una grande cucina, ri ette la concezione che Claudia ha del cibo e, in fondo, della vita stessa. Inaugurata nel 2016, la Cookin’Factory è un luogo “cult” di Torino.

Trenta Editore nasce nel 2004 con uno scopo ben preciso: diffondere la cultura del cibo con emozione e passione, attraverso una proposta editoriale innovativa e creativa. Non a caso il primo libro edito, Gli Chef del Vino, raccontava per la prima volta l’ingresso dell’alta ristorazione nelle aziende vinicole italiane: il successo è stato immediato. Da allora il catalogo della casa editrice si è ampliato di collana in collana no a diventare un vero e proprio hub di cultura del cibo in ogni sua forma.

Fondatore e amministratore di Trenta Editore è BARBARA CARBONE, giornalista professionista e autrice, prima ancora di questa esperienza diretta nel campo editoriale, di molti libri di cucina. Orgogliosa delle sue origini napoletane, è da sempre una grande appassionata di cucina e di vini da ogni parte del mondo perché “la buona tavola fa incontrare persone, suscita emozioni e stimola nuove idee.”

Trenta Editore si rivolge a un pubblico curioso, che ama la buona tavola, ma anche le storie e i percorsi che ne sono alla base; lo fa attraverso 5 collane editoriali che, nella loro diversità, vogliono raccontare il grande mondo della cucina:

30 GOURMET – I volti e i piatti che hanno fatto grande la cucina italiana e internazionale 30 ASSAGGI – Ricettari curiosi, freschi, capaci di stimolare idee da portare in tavola 30 SPUNTI – Prodotti e percorsi nel territorio alla scoperta di eccellenze 30 STORIE – Romanzi e racconti da leggere per vivere il cibo da un diverso punto di vista 30+1 – La cucina con quell’ingrediente a cui non avevate pensato, la nostra creatività

I libri di Trenta Editore sono tutti in vendita nelle maggiori librerie italiane grazie agli accordi con uno dei leader della distribuzione libraria nazionale MONDADORI. Sono disponibili anche su AMAZON e in formato e-book sul canale BOOKREPUBLIC.

Titolo: Il Paese dei Radicchi

Autori: Manuela Soressi e Claudia Fraschini Pagine: 128

Prezzo di copertina: 18,00 euro

Il libro è in vendita in libreria e sui principali siti di vendita online.