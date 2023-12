Kscope ristampa l’album ”Murder Nature“ degli Head Control System, registrato tra il Portogallo e la Norvegia tra il 2005 e il 2006

Registrato tra il Portogallo e la Norvegia tra il 2005 e il 2006, e prodotto e mixato dallo stesso Cardoso. Murder Nature è stato pubblicato con grande successo di critica e si è guadagnando negli anni lo status di “classico perduto”. Un disco i cui brani si sono conservati senza tempo e senza età, spesso richiesti per una ristampa adeguata e completa. Questa nuova edizione rimasterizzata in due dischi di Murder Nature include ora uno speciale disco bonus di materiale strumentale e demo inedito dell’epoca, oltre a una cover della hit anni ’80 di Seal “Kiss From a Rose”. L’edizione include anche una grafica e un layout aggiornati, e contiene un libretto con un’intervista completa che racconta gli inizi, la fine e le dinamiche dell’interno progetto, per gentile concessione dello scrittore Jonathan Rosenthal (Invisible Oranges, Decibel, Brooklyn Vegan). Contiene inoltre contributi di membri di formazioni chiave della scena progressive metal, come Periphery e Between the Buried and Me.

Murder Nature costituisce un apice del metal lungimirante degli anni 2000 per i fan di Tool, A Perfect Circle, Queens of the Stone Age e Faith No More.

“Murder Nature è stato un album piuttosto audace, soprattutto se lo si colloca nel contesto di quando e come è stato realizzato. Ripensandoci, sono ancora sorpreso di quello che ho fatto, ma sono contento perché questo disco ha praticamente aperto la strada alla mia carriera di musicista e produttore“. – dice Daniel Cardoso.

Murder Nature sarà disponibile in formato doppio CD e LP.

MURDER NATURE Tracklist:

1- Baby Blue [06:34] 2- Skin Flick [04:23] 3- Masterpiece [Of Art] [03:34] 4- Blunt Instrumental [03:49] 5- It Hurts [04:00] 6- Watergate [03:40] 7- Seven [04:00] 8- Kill Me [02:07] 9- Wonderworld [03;38] 10- Rapid Eye Movement [04:48] 11- Falling On Sleep [04:46] 12- Kiss From a Rose [04:18]

DISCO 2 (SOLO PER LA VERSIONE CD)

1- Baby Blue (Instrumental) [05:18] 2- Skin Flick (instrumental) [04:26] 3- Masterpiece [Of Art] (instrumental) [03:38] 4- Watergate (instrumental) [03:43] 5- Seven (instrumental) [04:03] 6- Wonderworld (instrumental) [04:40] 7- Rapid Eye Movement (instrumental) [04:47] 8- eM lliK (Kill Me reverse) [02:07] 9- Baby Blue (Unreleased Demo) [05:18] 10- Skin Flick (Unreleased Demo) [04:24] 11- Masterpiece [Of Art] (Unreleased Demo) [03:38]