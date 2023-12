Il Natale in cucina a Cook40′ stamani su Rai 2

Il Natale in cucina a Cook40′ con le ricette di Alessia Mancini e dello chef Michelangelo Sparapano nella mattinata d Rai 2

Terzo appuntamento, sabato 23 dicembre alle 12.00 su Rai 2 con Cook40’, il programma dedicato a chi ama cucinare ma non ha mai abbastanza tempo per farlo, con alla conduzione la new entry Flavio Montrucchio. A sfidare il tempo sarà la conduttrice e showgirl Alessia Mancini, che, oltre a essere una bravissima cuoca, a ottobre ha anche festeggiato 20 anni di matrimonio con lo stesso Montrucchio.

Ad aiutare Alessia a preparare un ricco menù natalizio in soli 40 minuti ci sarà lo chef Michelangelo Sparapano, un pugliese doc, che ha sempre avuto, fin da bambino, le idee molto chiare: sarebbe diventato un grande chef.

Sono tante le novità di questa nuova edizione, in cui, sempre di più si vogliono dare ai telespettatori informazioni utili e consigli originali. Come quelli di Stella Menna, una famosa food blogger che insegnerà dei piccoli trucchi sulle uova, o come quelli della nutrizionista Tiziana Stallone che aiuterà a capire come comportarsi a tavola durante le feste natalizie.