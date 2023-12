“FBI”, quinta stagione, “Il peso delle bugie”, su Rai 2: la trama

Stasera su Rai 2 in prima visione assoluta “FBI”, quinta stagione, “Il peso delle bugie”. A seguire “FBI International”, seconda stagione, “Chi parla muore: la trama

Riprende,sabato 23 dicembre, alle 21.05, su Rai 2, la quinta stagione di FBI, la serie che racconta le vicende della squadra dell’Ufficio del Federal Bureau of Investigation di New York. In prima visione assoluta gli episodi con le nuove indagini dell’unità di investigazione altamente specializzata responsabile della sicurezza di New York e degli Stati uniti.

Nell’episodio “Il peso delle bugie” un agente della sicurezza diplomatica è ucciso mentre passeggia per strada con sua moglie. Quando la donna collega l’omicidio a una recente missione diplomatica del marito in Croazia, la squadra comincia a indagare su quell’ultimo viaggio che porterà sulle tracce di un gruppo religioso di ribelli e a un furto molto pericoloso di una variante mortale del virus Covid 19.

A seguire, sempre su Rai2, in prima visione assoluta, continua la seconda stagione di FBI International, la serie incentrata sulle vicende degli agenti dell’International Fly Team dell’agenzia di Budapest che ha l’incarico di proteggere i cittadini statunitensi all’estero.

Nell’episodio intitolato “Chi parla muore”, un aereo, che da New York doveva andare ad Atene, per un allarme bomba è costretto ad un atterraggio di emergenza in Marocco. Il Fly Team, insieme alla polizia marocchina, scopre che un cittadino americano che era a bordo è scomparso. Ma non è un cittadino qualunque, bensì un agente della DEA.