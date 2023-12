Claudia Moretto e Nina Monica Scalabrin pubblicano “Dietro lo scatto la mente”

Il mondo ha subito una trasformazione abissale, ma solo attraverso il passare degli anni ciò è stato reso visibile agli occhi e le mode stesse sono state la dimostrazione pratica di questi cambiamenti. Agli artisti è stato affidato il compito di raccontarcelo.

“Dietro lo scatto la mente” è un viaggio incredibile, è la testimonianza attiva di come il mondo si muova da solo. Resta il mistero assoluto di come tutto cambi così rapidamente, forse perché non è affatto la moda a mutare ma siamo noi attraverso le nostre esperienza di vita a mutare la moda. Basti pensare ai colori ad esempio ed a come essi abbiano condizionato l’evoluzione dell’intero pianeta. Gli usi ed i costumi dell’universo si sono sempre mossi seguendo l’ideologia delle persone, sono andati avanti per il volere della gente ed il loro progredire mentale. Gli artisti sono la chiave di volta dell’evoluzione delle mode, sono la voce di queste trasformazioni. E la Vanessa Global ha voluto raccoglierli in un volume straordinario, mischiando immagini incredibili di fotografi contemporanei che hanno saputo guardare oltre principalmente attraverso i loro stati mentali. Perché è la mente il vero prodigio e non esiste intelligenza artificiale che riesca a tenere testa ad un’emozione. L’arte è un qualcosa di inspiegabile, non è un chip da inserire in un cervello. L’arte si muove da sola e cambia di continuo, cambiando lo stile anche di chi la osserva. Questo è il vero segreto del cambiamento. Un sistema articolato di sensazioni e di modi di pensare e vivere. Musicisti e letterati, modelle e modelli come icone e metri di misura per confrontarsi e crescere. La mente è riuscita ad insinuare nell’essere umano che per muovere un intero sistema bisogna ascoltare e creare e bisogna farlo di continuo. La moda siamo noi, siamo noi che ogni giorno la cambiamo e siamo noi che con i nostri pensieri rendiamo possibile tutto questo.

“Dietro lo scatto la mente” è un vero viaggio da leggere e capire su come tante menti messe insieme abbiano creato e cambiato gli stili fin dalla notte dei tempi.