Nuovi episodi di The Rookie 5 stasera su Rai 2: la trama

In prima visione assoluta stasera su Rai 2 la quinta stagione di “The Rookie”: la trama degli episodi “Cattive vibrazioni” e “Presagio di morte”

Prosegue in prima visione assoluta, venerdì 22 dicembre alle 21.20 su Rai 2, la serie “The Rookie” con Nathan Fillion nel ruolo di John Nolan, la recluta più anziana della polizia di Los Angeles. Nell’episodio dal titolo “Cattive vibrazioni”, il ritrovamento di alcuni cadaveri murati all’interno di uno stabile abbandonato segnala che in città è in corso una guerra tra due bande. Elijah Stone però trama nell’ombra e ne approfitta per eliminare i suoi diretti avversari. Tim sostituisce temporaneamente l’allenatore di suo nipote Tyler, mentre Bailey non sa come gestire i suoi affittuari, due simpatici vecchietti che però non pagano l’affitto da mesi. Dopo avere deciso per il provvedimento di sfratto, scoprono che i due sono spariti e Bailey decide di vendere la casa.

Nell’episodio “Presagio di morte”, Grey informa Nolan che una vecchia conoscenza, Oscar Hutchinson, sarà trasferito dal carcere all’ospedale di St. Stephen per donare un rene alla figlia in dialisi. Nolan e Celina, che non sono convinti della sincerità del suo gesto, lo tengono sotto stretta osservazione. Lopez coinvolge Harper nel sorvegliare un sospettato che ha una relazione con Elijah. Questo potrebbe però compromettere tutta l’operazione e causare gravi problemi al processo. Lucy e Tim si rendono conto che il loro legame sentimentale crea grandi difficoltà sul lavoro e cercano di trovare una soluzione per gestire il loro rapporto in modo più sereno, e soprattutto senza estenuanti turni notturni. Lopez scopre di essere incinta.

Chiude la serata un episodio della quarta stagione di “The Rookie”.