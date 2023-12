In prima Tv su Rai 3 “Sotto le stelle di Parigi”: la trama del film

Una storia di alleanza e commozione per le strade della “Ville lumière”: in prima visione su Rai 3, venerdì 22 dicembre alle 21.20, c’è “Sotto le stelle di Parigi”. Christine è una clochard, senza fissa dimora che vive sotto un ponte della capitale francese. In una fredda notte d’inverno, davanti al suo rifugio, si presenta un bambino africano di otto anni: Suli non parla francese e si ritrova in strada, separato dalla madre della quale conserva solo una foto, accompagnata da un certificato di espulsione dalla Francia.

Ritrovarla? È una missione quasi impossibile: ma la strana coppia unirà le forze per tentare il difficile ricongiungimento. Un racconto poetico su emarginazione e povertà, “Sotto le stelle di Parigi” invita il pubblico a emozionarsi ma anche a riflettere, in un momento come quello natalizio in cui il pensiero per gli ultimi dovrebbe unire più che mai grandi e piccoli, poveri e ricchi.