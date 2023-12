Gli anni ’80 della televisione italiana a “Storie della Tv su Rai Storia”

Negli anni ’80 il monopolio Rai deve misurarsi, per la prima volta nella sua storia, con la concorrenza dei network privati di Silvio Berlusconi: ne parla “Storie della Tv”

Tra il 1984 e il 1993 il monopolio Rai deve misurarsi, per la prima volta nella sua storia, con la concorrenza, in particolare con i network privati di Silvio Berlusconi. La televisione Rai vede prevalere l’aspetto commerciale su quello culturale, con la massimizzazione degli ascolti, ma con la Raitre di Angelo Guglielmi, dal 1987 in avanti, si assiste a un nuovo slancio del servizio pubblico, con nuove idee e nuovi personaggi. Il decennio 1984 -1993 è al centro del nuovo appuntamento con Aldo Grasso e con “Storie della TV”, in onda venerdì 22 dicembre alle 21.10 in prima visione su Rai Storia.

Testimoni della puntata sono: Renzo Arbore, che ripercorre i suoi successi Rai degli anni ’80, in particolare “Quelli della notte” (1985) e “Indietro tutta” (1987), ma anche le sue “celebrazioni” Rai del 1984, per i 30 anni della Tv e i 60 della Radio; Bruno Voglino, dirigente e autore televisivo che racconta l’affermazione della Raitre di Angelo Guglielmi; Valentina Amurri, autrice de “La Tv delle Ragazze” (1988-89) e di “Avanzi” (1991-93), in onda su Raitre. Di Chiara Morellato. Un programma di Enrico Salvatori e di Fabrizio Marini, con la consulenza di Aldo Grasso. Produttore esecutivo Emanuela Capo. Regia di Eva Frerè e Matteo Bardelli.