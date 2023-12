I LEAP in concerto a Milano nel 2024: le info sui biglietti

Dopo i tanti sold out in tutta Europa, lo show esplosivo della band britannica LEAP arriva a Milano a maggio 2024: le info utili per i biglietti

Dopo i numerosi sold out a Londra e in Europa e la release del nuovo singolo “Fistful of Money”, la band britannica LEAP ha annunciato uno speciale show italiano per il 2024. L’appuntamento è fissato per lunedì 6 maggio 2024 all’Arci Bellezza di Milano. I biglietti sono acquistabili su DICE.fm e l’accesso è riservato ai soci Arci.

LEAP è il nuovo progetto del “trovatore” londinese Jack Balfour Scott, già famoso per aver fatto parte dei The Mispers, acclamato gruppo indie-rock “che rompe i confini”. Nato e cresciuto tra Edimburgo e Città del Capo, oltre ad aver studiato alla scuola di musica di Brighton, il background internazionale di Jack è confluito nella musica che crea con la band – un mix eclettico di rock and roll disadattato.

Alla batteria, il sensazionale polistrumentista Hector Cottam. Cresciuti insieme in Scozia, Jack e Hector hanno stretto un legame indissolubile fin dall’età di quattro anni. A “schiaffeggiare” il basso è Declan “BullsEye” Brown, forgiato tra le fiamme di Johannesburg e temprato dalla scena rock di Camden.

Grazie a un incontro casuale con Jack nel locale The Hawley Arms hanno legato per la loro passione per l’abbigliamento denim a buon mercato. Porta sempre un’energia sfrenata sul palco e riff potenti che ti scuotono fino al midollo. Cosa non si può amare di Barefoot Brown?

A completare l’equazione musicale è stata l’introduzione di un giovane Jedi dai capelli chiari, Adam Mason. Un chitarrista di grande talento e formazione classica che ha contribuito davvero a dare vita al sound dei LEAP. Adam ha assaporato le luci della ribalta ballando in vari programmi televisivi da bambino e ora, a soli 22 anni, si è già esibito davanti a migliaia di persone in tutta Europa con vari progetti.

Il 2021 ha visto la reale formazione di LEAP, che sono usciti dal mondo dell’autoproduzione per passare a una tavolozza sonora più ambiziosa e raffinata, in grado di competere comodamente con alcuni dei più grandi gruppi indie-rock in circolazione. Tra questi, il singolo “Energies”, elogiato per essere un innescatore di mosh pit. Più cupo e tuttavia estremamente accessibile, il loro EP di debutto di 6 brani “1 Million Pieces” (pubblicato nel 2022) è una dichiarazione d’intenti martellante.

Gli inequivocabili ganci dei ritornelli, conditi da estremi indotti dal rock and roll, e la voce unica di Jack vi accompagnano in un viaggio attraverso il ventre contorto di Londra e le sue lotte con la salute mentale.

I singoli successivi, Sick Sense, Show Me The Way You Love, Sleepwalker ed Exit Signs, hanno visto la band superare il milione di streaming, a cui si aggiunge il sostegno di Rolling Stone, MTV, Flux FM, Earmilk, its all indie, fame magazine, BBC Radio6, BBC Introducing, Amazing Radio e molti altri.