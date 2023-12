Emic Lo-Fi Hip Hop Presenta la Compilation “003/23”

Emic Lo-Fi Hip Hop, sub-label di Emic Entertainment, presenta il terzo appuntamento di quest’anno con la sua serie di compilation Lo-Fi Hip Hop

Emic Lo-Fi Hip Hop, sub-label di Emic Entertainment, presenta il terzo appuntamento di quest’anno con la sua serie di compilation Lo-Fi Hip Hop. “003/23” è infatti disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming.

Questa uscita presenta 13 tracce inedite create da una formidabile line-up di 14 artisti provenienti da tutto il mondo. Tra i produttori coinvolti troviamo nomi come 7-Pm, Aquiloo, The Caramel Breeze, Cyanaid con Christian Neri, Gin Bap, Kaza, Joseef, PKay Prozak, Rattacash, SamTheDawn, Zeno XXV, [ggm] e b e r t h. Ciascun artista ha contribuito con il proprio stile unico offrendo una varietà di suoni che spaziano dal Lo-Fi classico all’Hip Hop più tradizionale, con tocchi di sonorità elettroniche contemporanee.

“003/23” celebra la creatività di ogni produttore Lo-Fi Hip Hop, creando un’esperienza di ascolto variegata e ricca di sfumature. La compilation rappresenta il terzo capitolo di quest’anno e si inserisce in una collana più ampia di pubblicazioni iniziata nell’aprile 2020 che ha ora raggiunto il suo 15° appuntamento, consolidando Emic Lo-Fi Hip Hop come punto di riferimento per gli appassionati del genere.

La tracklist mira a catturare e trasmettere emozioni ed esperienze diverse, creando un mondo musicale aperto a molte influenze. “003/23” offre un viaggio musicale intenso e composito, mantenendo come comune denominatore l’attitudine tipica del Lo-Fi / Hip Hop.

Un aspetto distintivo di questa compilation è come sempre l’integrazione tra musica e arte visiva. La copertina realizzata da Matteo Guadagnini, in arte Mao, cattura in modo suggestivo il mood generale della raccolta: di notte, in una città illuminata solo dalle luci dei palazzi, un ragazzo è completamente immerso nell’ascolto della musica, mentre una fitta pioggia scandisce il ritmo dei suoi pensieri.

Ascolta qui: https://bfan.link/003-23

TRACKLIST

01 7-Pm – Tomorrow

02 Aquiloo – Bloom

03 The Caramel Breeze – Soul Berry Smoov

04 Cyanaid, Christian Neri – Brutto Tempo

05 Gin Bap – Perceptions

06 Kaza – Golden Cookie

07 Joseef – Danse des Moineaux

08 PKay Prozak – Days Ahead

09 Rattacash – 600mg

10 SamTheDawn – Interstellar Travel

11 Zeno XXV – Forest

12 [ggm] – care_abt u

13 b e r t h – Natura