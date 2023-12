Previsioni meteo 20 dicembre 2023: continua la fase stabile

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 20 dicembre 2023: cieli sereni o poco nuvolosi con temperature massime in aumento

Natale si avvicina e sull’Italia si registrano condizioni meteo stabili e prevalentemente soleggiate grazie ad un robusto anticiclone che abbracci anche gran parte dell’Europa. Nella giornata di oggi non avremo dunque variazioni di rilievo: il clima sarà asciutto da Nord a Sud, con temperature massime in aumento. Forte escursione termica, con valori che nella notte si porteranno vicino agli 0° C. Poche novità fino a sabato, con tempo stabile e isolate piogge solo su Sardegna e coste tirreniche. Alcuni modelli continuano ad ipotizzare un’azione fredda tra Natale e Santo Stefano, ma serviranno ulteriori conferme.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, mercoledì 20 dicembre 2023.

Al Nord: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio non sono attese variazioni con cieli soleggiati ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni su tutti i settori. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nessun variazione con tempo stabile e cieli per lo più soleggiati. In serata innocui addensamenti sui settori adriatici, sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni ed innocui addensamenti sui settori adriatici. Al pomeriggio nessun variazione con tempo stabile e cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di stabilità con nuvolosità e schiarite. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .