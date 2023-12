MOL installerà telecamere e sistemi AI nelle nuove car carrier

MOL installerà telecamere e un sistema AI sviluppato da Captain’s Eye nelle stive della maggior parte delle sue car carrier alimentate a GNL

Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. installerà telecamere e un sistema AI sviluppato da Captain’s Eye nelle stive della maggior parte delle sue car carrier alimentate a GNL per fornire capacità di rilevamento precoce degli incendi. I dispositivi saranno installati su 10 navi attualmente in ordine e la cui consegna è prevista nel 2024 o successivamente, e la società prenderà in considerazione l’adeguamento delle navi attualmente in servizio con il sistema, secondo il comunicato stampa della società.

Il sistema AI di Captain’s Eye invia un avviso ai membri dell’equipaggio a bordo della nave e alla società di gestione della nave a terra quando rileva immagini anomale catturate dalle telecamere. Tutte le car carrier MOL sono attualmente equipaggiate con allarmi antincendio (rilevatori di fumo), ma il sistema basato sull’IA consentirà un rilevamento del fumo più rapido. Inoltre, le immagini della stiva possono essere visualizzate sia dalla nave che da terra, portando a una risposta più rapida in caso di incendio.

I sistemi AI di Captain’s Eye sono principalmente utilizzati per rilevare anomalie nella sala macchine e sul ponte e sono stati introdotti su navi mercantili e altre navi in tutto il mondo. In collaborazione con Captain’s Eye, MOL ha condotto test di dimostrazione delle capacità di rilevamento del fumo del sistema AI utilizzando telecamere nelle stive a bordo della car carrier ONYX ACE. Ha migliorato la funzionalità del sistema attraverso molteplici test e ha confermato la sua efficacia, incluso il rilevamento riuscito di piccole quantità di fumo, e ha deciso di installare il sistema Captain’s Eye sulle car carrier.