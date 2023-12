Grande Fratello: Massimiliano Varrese verso l’uscita dalla casa

Crisi personale, ammonimenti di Signorini e il web inferocito: Massimiliano Varrese in crisi potrebbe lasciare la casa del Grande Fratello

Massimiliano Varrese (“il guru”) potrebbe presto essere fuori dalla casa del Grande Fratello. Da un parte ci sono stati gli ammonimenti di Alfonso Signorini sui comportamenti tenuti dal concorrente verso Beatrice Luzzi e i modi discutibili verso le donne (che, gli ha fatto capire il conduttore, fuori stavano sollevando un polverone e non potevano più essere tollerati), dall’altra la crisi personale che questo ha provocato nell’attore, sprofondato in un forte malessere e sul punto di abbandonare il gioco. Sullo sfondo, poi, c’è il popolo del web, che lo vorrebbe vedere buttato fuori dalla casa. Ma non certo da ora: il web chiede la testa di Varrese da mesi, in particolare per la vicenda dello scontro mai sanato con Beatrice Luzzi e per i toni giudicati maschilisti. Ora, poi, si è aggiunta anche una battuta dal sapore omofobo nei confronti di Vittorio.

GLI EX CONCORRENTI ESPULSI: “NOI FUORI E LUI NO”

Negli ultimi giorni, poi, sono spuntati alcuni ex concorrenti del Grande fratello, squalificati durante la loro edizione, che puntano il dito contro Varrese e accusano il Grande fratello di fare figli e figliastri: perché loro sono stati buttati fuori e invece l’attore è ancora dentro? Hanno parlato in questo senso sia il pizzaiolo Salvo Veneziano (eliminato per orribili frasi sessiste su una coinquilina, secondo lui da “scannare”) sia Filippo Nardi. Veneziano ha detto: “Tutto ok, Varrese ha chiesto scusa. Pure io ho chiesto scusa e mi hanno trattato da criminale”. Filippo Nardi, invece, anche lui eliminato per una brutta frase sessualmente allusiva su Maria Teresa Ruta, ha commentato il comportamento di Varrese dicendo che lui venne squalificato fuori “per molto meno”.

LE DUE ORE IN CONFESSIONALE

Insomma, da qui a sabato potrebbero succederne delle belle. Intanto, si sa che Varrese questa notte ha passato diverse ore in confessionale a colloquio con gli autori del Grande fratello: a rivelarlo sono stati sui social alcuni esperti di gossip che danno spesso informazioni in anteprima sulla trasmissione. Varrese si sarebbe mostrato in crisi e intenzionato a uscire dalla porta rossa, abbandonando il gioco. Gli autori allora avrebbero tentato di convincerlo a restare. Anche nella casa, c’è da dire che Massimiliano Varrese non gode più di grande simpatia. Dalla sua parte sembrano essere rimaste soltanto Fiordaliso e Anita, che in questi giorni gli hanno preparato una sorpresa per risollevargli l’umore. Ma non è bastato.

IL CHIARIMENTO CON BEATRICE E LA BRUTTA FRASE SU VITTORIO

Varrese si sarebbe in qualche modo chiarito con Beatrice, con cui ha avuto un lungo confronto, ma poi sarebbe di nuovo finito nell’occhio del ciclone per una frase spiacevole detta a Vittorio Menozzi. Quando gli autori hanno fatto l’appello “Tutte le donne in confessionale“, Varrese ha fatto una battuta poi condannata duramente dal web: “Vittorio tu no“, alludendo all’orientamento sessuale del concorrente. Questa è stata forse la goccia che ha fatto traboccare il vaso nel pubblico dei social.

“FEDELE MA DOVE?”

Un’altra mezza figuraccia Varrese l’ha racimolata nei giorni scorsi, quando a un certo punto si sarebbe definito un uomo “fedele”. Per poi subito essere contraddetto dalla sua ex Monia, che è intervenuta dicendo: “Ma se quando stavamo insieme ti sentivi con una?”.