Previsioni meteo 19 dicembre 2023: anticiclone protagonista

Le previsioni meteo di oggi, martedì 19 dicembre 2023: tempo stabile e temperature in deciso aumento con l’alta pressione

L’anticiclone porta condizioni meteo stabili sull’Italia e temperature in generale aumento, con valori termici anche di 6-8 gradi sopra la media. La terza settimana di dicembre continuerà infatti a trascorrere con condizioni meteo per lo più stabili grazie al campo di alta pressione che dominerà per diversi giorni. Precipitazioni assenti, ad eccezione di qualche disturbo all’estremo Sud. Alcuni modelli mostrano infatti nella seconda parte della settimana una piccola goccia fredda tra Mediterraneo e nord Africa. Massima incertezza poi a seguire con alcuni modelli che ipotizzano un’azione fredda già nel weekend che precede il Natale.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, martedì 19 dicembre 2023.

Al Nord: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio non sono attese variazioni con cieli soleggiati ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni su tutti i settori. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nessun variazione con tempo stabile e cieli per lo più soleggiati. In serata innocui addensamenti sui settori adriatici, sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni ed innocui addensamenti sui settori adriatici. Al pomeriggio nessun variazione con tempo stabile e cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di stabilità con nuvolosità e schiarite. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .