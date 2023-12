L’oroscopo di oggi, martedì 19 dicembre 2023: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, martedì 19 dicembre 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Dai più spazio ai tuoi desideri. Momento di verifica nei rapporti di coppia. In ambito professionale meglio impostare ora situazioni importanti.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Una certa disponibilità in amore deve essere immediata, il periodo lascia aperte molte speranze. Non andare contro i tuoi desideri in un periodo in cui potrebbero materializzarsi nuovi progetti di lavoro importanti…

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Giornata valida. Ti si possono aprire molte porte che prima ti sembravano chiuse.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Giornata buona per risolvere problemi d’amore. Nel lavoro devi far presente le tue esigenze, impórti di più.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

E’ una giornata in cui puoi dare il meglio di te, attenzione solo a questioni di soldi. Periodo giusto anche per tentare una rappacificazione.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Una piccola complicazione, sarai messo al centro di una discussione che non hai provocato. I figli possono creare ansie, ma è un momento passeggero, passerà presto.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Da qualche tempo le tue decisioni sono significative, evidentemente non vuoi più trascinare cose che non t’interessano. Organizza al meglio gli impegni. Amore ok, i nuovi sentimenti sono i migliori.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Hai una grande carica interiore; se sei solo, presto incontrerai una persona molto interessante. Non escludo che ci siano delle belle opportunità da sfruttare…

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Oggi puoi dare il massimo a chi ti sta attorno. Se cerchi una soluzione in amore puoi guardarti attorno, e per le coppie che si vogliono bene eventi da decidere.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Ancorarsi a vecchi schemi o avere paura di cambiare può essere l’unico modo per bloccare tanta positività. Se stai aspettando un avanzamento o vorresti avere un riconoscimento o un premio, devi farti avanti fin da subito, senza timore.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Una spesa di troppo legata alla casa o all’auto. In serata la stanchezza si fa sentire.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Puoi tentare un approccio con una persona che t’interessa o magari recuperare un rapporto. E’ il momento giusto per cercare qualcosa di più, bene esami e prove in genere…