“La prima volta” è il nuovo singolo di Scato

Scato torna con un nuovo singolo “La Prima Volta” disponibile in tutti i Digital Stores e Youtube.

Il brano fa riferimento, in maniera autobiografica, ad una storia d’amore diversa da tutte le altre. L’artista racconta della riconciliazione con il proprio amore dopo un periodo difficile.

Scato descrive attraverso il testo la felicità di aver ritrovato i sentimenti per la propria amata, come se per lui fosse “La prima volta”. Le infinite e calzanti metafore con cui Scato battezza i suoi brani, sono perfette per descrivere i suoi sentimenti.

Tra esaltazioni dell’amata e riferimenti passati dovuti alla rottura ma che adesso non hanno più importanza per il desiderio di stare bene nel presente, come nella frase “facciamo finta che non sia successo niente”. Arriviamo al ritornello in cui si evince la vera essenza del pezzo. Qui Scato canta il suo amore incondizionato per la ragazza descrivendo che i 2 ragazzi si baciano come la prima volta.

“La Prima Volta” è il primo di una serie di brani che potrebbero portare a qualcosa di più grande. Il nuovo progetto musicale di Scato è affiliato all’etichetta Saintcross Music Group, distribuito da Ada Music Italy.